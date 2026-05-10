Njihuni me kabrioletin më të fuqishëm të Lamborghini-t: Fenomeno Roadster
Edhe pse Revuelto ka qenë në treg për rreth tre vjet, Lamborghini ende nuk ka lançuar një version me çati të hapur.
Para se të ndodhë e pashmangshmja, tani ekziston një mënyrë për ta drejtuar supermakinën e elektrizuar V12 pa një çati mbi kokë.
Fenomeno Roadster i ri heq çatinë për të krijuar një derivat edhe më të rrallë si pjesë e serisë "few-off" të kompanisë, transmeton Telegrafi.
Ndërsa Fenomeno standard i lançuar vitin e kaluar është i kufizuar në 29 njësi, vëllai i tij Roadster do të jetë i kufizuar në vetëm 15 njësi.
Ashtu si coupe, makina pa çati nga Sant'Agata Bolognese është kryesisht e bazuar në modelin kryesor të kompanisë.
Ajo vesh një ngjyrë kryesisht të kaltër në nder të Miura Roadster të vitit 1968, me thekse të kuqe në nder të qytetit të Bolonjës.
Do të ishte një thjeshtëzim i tepruar ta quanim një Revuelto me një komplet karrocerie dhe pa çati sepse ka shumë më tepër në histori.
Edhe pse çatia është hequr, Lamborghini pretendon se Fenomeno Roadster është pothuajse aq aerodinamik sa vëllai i tij coupe.
Ai përmban një xham të ridizajnuar me një spoiler të integruar karboni që drejton ajrin mbi kabinë dhe në hapësirën e re të motorit.
Rrjedha e ajrit ftoh jo vetëm motorin V12 me aspirim natyral, por edhe frenat prej karboni-qeramikës. Në pjesën e pasme, një spoiler aktiv dhe një difuzor masiv plotësojnë paketën aerodinamike.
Lamborghini vendosi shufrat anti-rrotulluese nën strukturat prej karboni të vendosura pas sediljeve për të ruajtur linjat ultra-agresive.
Të përbashkëta me kupenë, fellnet e përparme 21 inç dhe fellnet e pasme 22 inç kanë një dizajn dyngjyrësh dhe veshin goma Bridgestone Potenza të zhvilluara posaçërisht për Fenomeno Roadster.
Amortizatorët e rregullueshëm manualisht të nxjerrë nga makinat e garave u lejojnë shoferëve të ndryshojnë lartësinë nga toka.
Specifikimet teknike që tërheqin vëmendjen mbeten kryesisht të pandryshuara. Ashtu si kupeja, roadsterit i duhen vetëm 2.4 sekonda për të arritur shpejtësinë 100 km/orë.
Arrin 200 km/orë nga vendi i ndaluar në 6.8 sekonda, duke e bërë vetëm një të dhjetën e sekondës më të ngadaltë se homologu i tij me çati të fiksuar. Padyshim, ai tejkalon 340 km/orë, vetëm 10 km/orë më pak se shpejtësia maksimale e kupës.
Siç pritej, sistemi i fuqisë hibride plug-in mbetet i pandryshuar. Motori V12 me aspirim natyral 6.5 litra punon me tre motorë elektrikë për të ofruar një fuqi të kombinuar prej 1,065 kuaj-fuqi.
Kjo është e mjaftueshme që Fenomeno Roadster të pretendojë titullin e roadster-it më të fuqishëm Lamborghini në histori.
Edhe pse kompania mbetet e heshtur për peshën, ne imagjinojmë se është pak më i rëndë se kupa për shkak të përforcimit shtesë të shasisë.
Si përkujtim, modeli standard Fenomeno ka një peshë të thatë prej 1,772 kilogramësh, gjë që është e jashtëzakonshme për një supermakinë V12 të pajisur me tre motorë elektrikë dhe një bateri 7.0 kilovat-orë.
Në rast se po pyesni veten, ngarja tërësisht elektrike është e mundur, megjithëse padyshim nuk do të duhet shumë kohë para se të ndizet motori me benzinë.
Revuelto standard është vlerësuar nga EPA për vetëm pesë milje (tetë kilometra) ngarje me zero emetime.
Meqenëse ky është një Lamborghini, komponenti hibrid plug-in ka të bëjë kryesisht me performancën, ndërsa ul edhe emetimet për t'u përputhur me rregulloret gjithnjë e më të rrepta dhe për të mbajtur gjallë motorin V12.
Lamborghini hesht për çmimet, por një hamendësim i informuar sugjeron se ai kërkon një çmim të lartë mbi çmimin prej 608,000 dollarësh të Revuelto 2026.
Fenomeno Roadster vazhdon traditën e markës me "pak makina", e cila filloi në vitin 2007 me Reventon, duke hapur rrugën për modele të veçanta si Veneno, Centenario dhe Sian. /Telegrafi/