Njerëzit që kishin prindër të mirë shpesh kanë dëgjuar këto fraza
Të gjitha përvojat e fëmijërisë, të mira dhe të këqija, lënë gjurmë në mënyrën se si e perceptojmë veten dhe botën përreth nesh.
Bazuar në punën e tyre me mijëra të rritur, psikologët dhe këshilltarët kanë identifikuar disa fraza të thjeshta që i ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë vetëbesim, një ndjenjë vlerësimi për veten dhe qëndrueshmëri emocionale.
Pra, njerëzit që kishin prindër të mirë shpesh i dëgjonin këto lloj mesazhesh gjatë rritjes.
"Të dua ashtu siç je"
Fëmijët duhet të dinë se janë të dashur pavarësisht sukseseve, gabimeve apo sjelljes së tyre. Deklarata të tilla si "Të dua ashtu siç je", "Është në rregull të bësh gabime" dhe "Jam krenar për ty që përpiqesh të bësh më të mirën tënde" i ndihmojnë ata të zhvillojnë një ndjenjë sigurie dhe pranimi, shkruan YourTango.
"Faleminderit që ndave ndjenjat e tua me mua"
Është e rëndësishme që fëmijët të dinë se ndjenjat e tyre janë të rëndësishme dhe se ata kanë të drejtë t'i shprehin ato. Psikologët theksojnë se vlerësimi i emocioneve ndihmon në zhvillimin e vetëvlerësimit dhe në rregullimin më të mirë të ndjenjave. Prindërit mund të thonë: "Është në rregull që ndihesh kështu" ose "Si mund të të ndihmoj?".
"Jam krenar për ty që përpiqesh"
Është e rëndësishme të lavdërosh përpjekjet, jo vetëm rezultatin. Në këtë mënyrë, fëmijët mësojnë se gabimet janë një pjesë normale e jetës dhe se nuk është e thënë të jenë perfektë për t’u vlerësuar. Fjali të tilla si “Po shoh sa shumë je përmirësuar” i ndihmojnë ata të zhvillojnë këmbëngulje dhe vetëbesim.
"Si do ta zgjidhje këtë?"
Dhënia e mundësisë fëmijëve për të menduar dhe për të marrë vendime vetë i ndihmon ata të zhvillojnë të menduarit kritik dhe një ndjenjë kompetence.
"Këto janë rregullat për të cilat kemi rënë dakord së bashku"
Fëmijët kanë nevojë për rregulla të qarta dhe kufij të qëndrueshëm për të kuptuar se çfarë pritet prej tyre. Deklarata të tilla si "Të dua, por kjo sjellje nuk është e pranueshme" i ndihmojnë ata të ndajnë vetëvlerësimin nga veprimet e tyre dhe të pranojnë më lehtë pasojat.
"Më vjen keq, bëra një gabim"
Fëmijët mësojnë shumë duke parë të rriturit. Kur prindërit pranojnë gabimet, kërkojnë falje ose demonstrojnë rëndësinë e pushimit dhe kujdesit për veten, ata po modelojnë modele sjelljeje të shëndetshme. Kjo u mëson fëmijëve përgjegjësinë, ndershmërinë dhe rëndësinë e kujdesit për mirëqenien e tyre.