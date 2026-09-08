Njerëzit që ia dalin mbanë në marrëdhënie të vështira shpesh kanë këto katër tipare
Shumica e njerëzve e dinë se gjetja e një partneri dhe mbajtja e një marrëdhënieje nuk është e lehtë, veçanërisht këto ditë. Edhe në marrëdhëniet që nuk u mungon dashuria, stilet e ndryshme të jetesës, planet e ardhshme ose vlerat mund të sjellin shpejt pasiguri.
Asnjë marrëdhënie nuk është plotësisht imune ndaj ndikimeve të jashtme dhe problemeve që mund të lindin midis partnerëve, por disa njerëz përballojnë më mirë sfidat romantike sesa të tjerët, shkruan VICE.
Nëse doni t’i kaloni më lehtë kohët e vështira në marrëdhënien tuaj, ka disa tipare që mund t’ju ndihmojnë.
Ja katër karakteristika të njerëzve që përballen me problemet në marrëdhëniet e tyre romantike me qetësi, besim dhe pa lënë pas dore nevojat e tyre.
Njohin reagimet e tyre emocionale
Ndërsa është e rëndësishme të jesh në gjendje të kontrollosh emocionet e tua, është po aq e rëndësishme të dallosh kur je shumë i mërzitur për të zhvilluar një bisedë të qetë. Është normale që situata të caktuara të të nxjerrin nga ekuilibri herë pas here. Është thelbësore t’i njihni këto momente në kohë në mënyrë që zemërimi të mos çojë në shpërthime ose debate të gjata e të zgjatura.
Lauran Daugherty Hahn, themeluese dhe drejtore klinike e Qendrës së Këshillimit Mindful Living, shpjegon: "Kur njerëzit humbasin ekuilibrin emocional, komunikimi i shëndetshëm bie në plan të dytë, ashtu si edhe aftësia për të parë qartë situatën. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme të dallojmë kur jemi të qetë dhe kur jo, dhe të kuptojmë se si ndryshon mënyra se si komunikojmë dhe mënyra se si e perceptojmë situatën në këto gjendje."
Ata e dinë kur të ndalen dhe të qetësohen
Kur ndiejnë se emocionet kanë marrë kontrollin, njerëz të tillë e dinë se është më mirë ta ndërpresin bisedën shkurtimisht, të qetësohen dhe vetëm atëherë të kthehen te problemi.
"Nëse një person e kupton se është emocionalisht jashtë ekuilibrit, duhet të dijë si të ndalet, të tërhiqet dhe të gjejë një mënyrë për t'u qetësuar, qoftë duke vrapuar apo duke bërë ushtrime frymëmarrjeje", thotë Hahn. "Është e rëndësishme të qetësohesh më parë përpara se të përpiqesh të flasësh ose të marrësh vendime në lidhje me marrëdhënien".
Ata e dinë çfarë duan dhe çfarë është e rëndësishme për ta
Shumë njerëz kanë një ide se çfarë "duhet" të duan nga një partner, por është shumë më e rëndësishme të mendojnë për nevojat, prioritetet dhe vlerat e tyre. Një person që përballon mirë problemet në marrëdhënie e njeh veten dhe çfarë është e rëndësishme për të, dhe ia komunikon hapur nevojat e veta partnerit.
“Në marrëdhënie me dinamika të vështira ose me shumë pasiguri, është shumë e rëndësishme që një person të dijë nevojat, dëshirat, prioritetet dhe vlerat e veta”, thotë Hahn. “Kjo qartësi ndihmon në momentet e pasigurisë. U lejon njerëzve të pyesin veten: ‘A është kjo marrëdhënie vërtet në përputhje me atë që dua?’ dhe kështu të rifitojnë një ndjenjë kontrolli mbi jetën e tyre.”
Ata dinë si të mbrojnë veten
Marrëdhëniet shpesh theksojnë vetëmohimin, kompromisin dhe mbështetjen për partnerin, por është e lehtë të injorosh nevojat e tua. Njerëzit që përballojnë mirë marrëdhëniet e vështira nuk harrojnë veten edhe kur e ardhmja e marrëdhënies është e pasigurt. Ndonjëherë kjo do të thotë të pranosh mundësinë e ndërprerjes. Kompromisi është një pjesë e rëndësishme e një marrëdhënieje, por nuk duhet të nënkuptojë heqjen dorë plotësisht nga dëshirat dhe vlerat e tua.
"Nëse një person e kupton se një marrëdhënie nuk i përshtatet më vizionit të tij për një marrëdhënie ose të ardhme, të mbrojë veten do të thotë të besojë se gjithçka do të jetë në rregull edhe nëse marrëdhënia mbaron", shpjegon Hahn. "Disa marrëdhënie zgjasin shkurt, disa zgjasin një periudhë të caktuar kohore dhe disa zgjasin një jetë. Ne mund të nxjerrim diçka të vlefshme nga secila prej tyre, edhe nëse nuk zgjati përgjithmonë."