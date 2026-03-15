Një vit nga tragjedia në Koçan, disa pacientë do të duhet t'i nënshtrohen intervenime të vazhdueshme kirurgjikale
Një mjeke nga spitali i Koçanit paralajmëroi se disa pacientë që po trajtohen për lëndime të rënda do të duhet t'i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale, dhe ekipet mjekësore do të jenë veçanërisht të kujdesshme në trajtimin e shenjave në gishta, duar dhe fytyrë në periudhën e ardhshme, sepse ato mund të lënë pasoja afatgjata.
Sipas deklaratës së saj, te disa pacientë lëndimet janë komplekse dhe kërkojnë procedura shtesë mjekësore, kështu që mjekët po e monitorojnë me kujdes gjendjen e tyre dhe po planifikojnë trajtim të mëtejshëm.
Shenjat në pjesë të ndjeshme të trupit, siç janë gishtat dhe fytyra, paraqesin një sfidë të veçantë, sepse ato mund të ndikojnë si në funksionalitetin ashtu edhe në pamjen e pacientëve.
Ekipet mjekësore theksojnë se trajtimi i lëndimeve të tilla kërkon kohë dhe një qasje të kujdesshme, sepse përveç shërimit të plagëve, është gjithashtu e rëndësishme të parandalohen deformimet e përhershme ose kufizimet në lëvizje, veçanërisht në duar dhe gishta.
Në raste të caktuara, mund të kërkohet kirurgji rindërtuese ose plastike, varësisht nga shkalla e dëmtimit të indeve.
Mjekët nga Spitali i Koçanit apelojnë se procesi i shërimit për pacientë të tillë është i gjatë dhe kërkon mbikëqyrje të vazhdueshme mjekësore, por ata shprehin shpresën se me ndërhyrje në kohë dhe kujdes të duhur, do të arrihen rezultatet më të mira të mundshme të shërimit.