Një traget me 116 pasagjerë fundoset në brigjet e Guajanës, thonë autoritetet
Një traget me 116 pasagjerë është fundosur në brigjet e Guajanës, me 53 persona të shpëtuar deri më tani, thanë autoritetet lokale.
Anija MV Barima u përmbys pranë Iron Punt, në rrugën e saj nga Georgetown në Port Kaituma, transmeton Telegrafi.
Një thirrje për ndihmë u mor në orën 23:01, duke shkaktuar një operacion urgjent kërkimi që përfshinte anije shtetërore dhe private, tha Ministri i Punëve Publike, Juan Edghill në një deklaratë të postuar në mediat sociale.
Gjendja e operacionit është aktualisht e paqartë dhe nuk dihet nëse autoritetet presin të shpëtojnë pasagjerët e mbetur.
Anija MV Barima u ndërtua në vitin 1939 dhe është 40 metra e gjatë, sipas një njoftimi në VesselFinder.
Edghill tha se ishte e pajisur me 250 jelekë shpëtimi, dy mjete shpëtimi të ngurtë dhe gjashtë mjete shpëtimi të fryra.
Kryeministri Mark Phillips thuhet se po udhëheq reagimin e qeverisë. /Telegrafi/