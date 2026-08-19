Një simptomë e zakonshme e presionit të lartë të gjakut që shumë njerëz e injorojnë
Tensioni i lartë i gjakut, ose hipertensioni, shpesh nuk ka simptoma të dukshme, prandaj shumë njerëz mund të jetojnë me këtë gjendje për një kohë të gjatë pa e kuptuar.
Tensioni i lartë i gjakut afatgjatë ushtron presion mbi zemrën dhe enët e gjakut dhe rrit rrezikun e komplikimeve serioze shëndetësore, duke përfshirë atakun në zemër dhe goditjen në tru.
Megjithatë, ekziston një simptomë e zakonshme që mund t'i atribuohet lehtësisht lodhjes, mungesës së gjumit ose dehidratimit.
Kjo është një dhimbje koke, veçanërisht nëse është pulsuese, e vazhdueshme ose e pazakontë. Shërbimi Kombëtar i Shëndetit (NHS) deklaron se shumica e njerëzve me presion të lartë të gjakut nuk kanë simptoma, por në disa raste mund të shfaqen dhimbje koke.
Megjithatë, vetëm një dhimbje koke nuk do të thotë domosdoshmërisht se një person ka hipertension, kështu që nuk rekomandohet të konkludohet në mënyrë të pavarur se çfarë po i shkakton ato nëse ato përsëriten.
Tensioni i lartë i gjakut shpesh nuk ka simptoma të qarta
Meqenëse hipertensioni shpesh kalon pa u vënë re, matja e tensionit të gjakut është mënyra më e besueshme për të përcaktuar nëse ka ndonjë problem. Nëse dhimbjet e kokës janë të përsëritura ose të pazakonta, rekomandohet të flisni me mjekun tuaj dhe të kontrolloni tensionin e gjakut.
Si ta lehtësoni dhimbjen e kokës dhe si ta zgjidhni shkakun e saj?
Për të lehtësuar dhimbjen e kokës, NHS rekomandon pirjen e shumë ujit, pushimin dhe relaksimin, dhe qetësuesit e dhimbjeve si paracetamoli ose ibuprofeni mund të ndihmojnë nëse merren sipas udhëzimeve dhe nuk ka kundërindikacione. Megjithatë, lehtësimi i dhimbjes nuk do ta zgjidhë problemin nëse shkaktohet nga presioni i lartë i gjakut. Në këtë rast, është e rëndësishme të matni presionin e gjakut dhe të flisni me mjekun tuaj nëse është e nevojshme.
Kur është e nevojshme të reagohet urgjentisht?
Vëmendje emergjente mjekësore duhet të kërkohet në rast të një dhimbjeje koke të papritur dhe jashtëzakonisht të fortë. Është veçanërisht e rëndësishme të ndërmerret një ndërhyrje nëse dhimbja e fortë e kokës shoqërohet me dobësi, konfuzion, çrregullime të shikimit ose vështirësi në të folur.