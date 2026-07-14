Një “re cunami” gjigante godet plazhin francez me një erë të fortë të papritur duke i bërë turistët të vrapojnë për të shpëtuar jetën
Ky është momenti i tmerrshëm kur një 're gjigante cunami' përplaset në një plazh francez, me një stuhi të papritur që i bën turistët të vrapojnë për të shpëtuar jetën.
Kjo vjen ndërsa vendet evropiane raportuan më shumë se 10,000 vdekje gjatë valës rekord të nxehtësisë që përfshiu perëndimin e kontinentit në fund të qershorit, treguan të dhënat zyrtare, transmeton Telegrafi.
Pamjet nga vija bregdetare në Hendaye tregojnë plazhistët që ikin me tërbim nga galerna - një fenomen meteorologjik i dhunshëm i karakterizuar nga një rënie e menjëhershme e temperaturës dhe erëra të forta veriperëndimore.
Turistët në bregdetin bask mund të shiheshin me ankth duke kapur dërrasat e tyre të surfimit, unazat e gomës dhe peshqirët ndërsa nxitonin për në siguri.
"Ishte si një tornado: papritmas, era u forcua, njerëzit ngriheshin dhe ikin, dhe errësohej. Kishim diell, por pastaj, menjëherë, u mbulua me re dhe u bë mjegull", tha një grua për Franceinfo.
"Ishte madhështore, por shumë shqetësuese. Jemi mësuar të shohim “enbata”-n (fjala lokale për stuhinë galerne) në plazh, por shkalla e kësaj ishte ndryshe nga çdo gjë që kishim parë ndonjëherë”, tha një burrë.
Notuesit që shijonin nxehtësinë prej 38°C të dielën papritmas u përballën me çadra dielli fluturuese, stuhi rëre verbuese dhe një rënie të shpejtë të temperaturës prej 11°C në vetëm gjashtë minuta.
I njëjti fenomen ndodhi në Biarritz, i cili sapo kishte thyer rekordin e tij të të gjitha kohërave të nxehtësisë prej 42.9°C në fund të pasdites. Brenda pak minutash, një erë e fuqishme perëndimore e detyroi temperaturën të ulte në 23°C. /Telegrafi/