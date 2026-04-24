Një polic i gjykatës dhe një shpërndarës kapen duke marrë ryshfet për një rast para Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës së Lartë në Shkup
Punëtorë të gjykatës, njëri oficer i policisë së gjykatës nga Gjykata Penale e Shkupit dhe tjetri shpërndarës, përfunduan në paraburgim për marrje ryshfeti për ndërmjetësim para Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës së Lartë, njoftojnë nga Gjykata Penale.
Ata në fakt duhej të "organizonin" një dënim me një vit burg, i cili u shpall para Gjykatës Penale të Shkupit me një afat njëvjeçar për prodhim të paautorizuar të armëve.
Ndërmjetësimi duhej të zhvillohej para Gjykatës së Apelit të Shkupit dhe Gjykatës së Lartë, dhe në lidhje me një rast për të cilin Gjykata Themelore Penale e Shkupit lëshoi një vendim me të cilin u shqiptua një dënim me burg prej 1 deri në një vit për veprën penale "Prodhim, posedim, ndërmjetësim dhe tregtim i paautorizuar i armëve ose substancave shpërthyese sipas nenit 396 paragrafi 1 të Kodit Penal", thonë nga Gjykata Penale.
Policit të gjykatës iu caktua masa paraburgimit prej 30 ditësh më 9 prill për veprën penale "marrje shpërblimi për ndikim të paligjshëm" për shkak të rrezikut të arratisjes, ndikimit të dëshmitarëve dhe provave gjatë procedurës. Për furnizuesin që ndihmoi në të gjithë operacionin, megjithëse Prokuroria kërkoi paraburgim, gjykata urdhëroi që ai të lihet në arrest shtëpiak.
"Masa e arrestit shtëpiak u caktua për shkak të dyshimit për ndihmë në kryerjen e një krimi. Gjatë miratimit të kësaj mase, gjykata përcaktoi se kishte rrethana që tregonin rrezik arratisjeje, si dhe mundësi ndikimi te dëshmitarët dhe provat. Prokurori publik ka paraqitur ankesë kundër këtij vendimi në këshillin penal të kësaj gjykate.
Pavarësisht faktit se dy të dyshuarit janë punonjës të kësaj gjykate, Gjykata Themelore Penale e Shkupit vendosi mbi propozimet e paraqitura kundër dy të dyshuarve, sepse krimi është nga rangu i krimeve që gjykohen në departamentin për krim të organizuar dhe korrupsion, dhe duke marrë parasysh praktikën gjyqësore, gjykata nuk mund të përjashtohet", thonë nga Gjykata./Telegrafi/