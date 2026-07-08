Një mal me mbeturina në Indonezi është përfshirë nga flakët për më shumë se një javë
Një mal me mbeturina në Indonezi ka qenë në flakë për më shumë se një javë Për tetë ditë, një zjarr ka qenë në një mal mbeturinash në Indonezi.
Flaka në deponinë Jatiwaringin, në periferi të kryeqytetit Xhakartë, është përhapur në më shumë se 15 hektarë, duke e mbuluar zonën me tym të trashë toksik dhe duke zhvendosur qindra banorë vendas, transmeton Telegrafi.
Autoritetet shëndetësore kanë raportuar një rritje të sëmundjeve të frymëmarrjes për shkak të ndotjes së ajrit, dhe zjarrfikësit kanë dërguar helikopterë, cisterna uji, buldozerë dhe dronë për të shuar zjarrin.
Ka shpresa se kjo mund të arrihet deri në fund të javës. Por aktivistët mjedisorë thonë se kjo është vetëm një simptomë e një krize në rritje të mbeturinave në Indonezi, duke e përshkruar zjarrin në deponi si një "katastrofë ekologjike që rezulton nga neglizhenca sistemike".
Zjarri shpërtheu më 30 qershor, fillimisht i shkaktuar nga një shkëndijë e vogël e cila u përhap nga erëra të forta dhe u përhap në disa vende - duke përfshirë vendet ku mbeturinat ishin grumbulluar shumë, dhe vende që kanë qenë të vështira për t'u arritur nga zjarrfikësit.
Gjatë javës që nga ajo kohë, re të dendura të zeza tymi kanë përmbytur zonat e banuara përreth. Matjet nga Ministria e Mjedisit tregojnë se cilësia e ajrit përreth deponisë ka arritur nivele të rrezikshme, megjithëse ashpërsia është lehtësuar ditët e fundit.
Një banore vendase, 45-vjeçarja Sarmanah, i tha BBC-së se tymi toksik përmbyti shtëpinë e saj, duke e detyruar të largohej me fëmijën e saj.
"Tymi ishte aq i dendur sa nuk mund të shihje askënd. Të dhemb hundën, të bën të kollitesh dhe të rrjedhë hunda, dhe të bën të paaftë të marrësh frymë... U detyruam të largoheshim nga shtëpia sepse nuk mund ta duronim më", kujtoi ajo.
Qindra të tjerë u detyruan të bënin të njëjtën gjë, duke kërkuar strehim në një strehë të ngritur nga qeveria lokale. Tosiyani, 37 vjeç, tha se i ishte ndaluar të shkonte në shtëpi sepse "tymi përmban gaz toksik".
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Autoritetet lokale shëndetësore deri më tani kanë ekzaminuar të paktën 234 banorë që vuajnë nga sëmundje të frymëmarrjes për shkak të flakëve. Nga këta, 72 u gjetën se vuanin nga infeksione akute të traktit respirator.
Ndërkohë, tymi dhe njollat e zjarrit vazhdojnë të digjen në disa grumbuj mbeturinash, konkretisht në perëndim dhe në jug të deponisë.
Djohan Darmawan, Drejtor i Koordinimit të Kontrollit të Operacioneve të Emergjencave në Agjencinë Kombëtare të Menaxhimit të Fatkeqësive (BNPB), tha se përpjekjet për të shuar zjarrin në deponi kërkonin trajtim të veçantë sepse flakët nuk ishin në sipërfaqe, por digjeshin brenda mbeturinave të grumbulluara.
Edhe pse zyrtarët nuk e kanë konfirmuar shkakun fillestar të flakës, organizata joqeveritare indoneziane Forumi për Mjedisin (Walhi) ka sugjeruar se ai u shkaktua nga akumulimi i gazit metan nga mbeturinat organike në dekompozim.
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Ky është rezultat i një sistemi të parregulluar të hedhjes së mbeturinave në ajër që është përhapur gjerësisht në Indonezi.
"Kjo është një bombë me sahat e problemeve të akumuluara të menaxhimit të mbeturinave që janë injoruar për vite me radhë pa përmirësime themelore", tha për BBC-në Wahyu Eka Styawan, një aktivist me Walhi.
Sipas Walhi, sasia e mbeturinave që gjeneron Tangerang Regency është shumë më tepër sesa ajo që është projektuar të trajtojë deponia Jatiwaringin.
"Deponia mund të akomodojë deri në 2,700 ton mbeturina në ditë, por kjo mbulon vetëm 59% të mbeturinave në Tangerang Regency", tha Wahyu.