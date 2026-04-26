Një gjykatë siriane zhvilloi seancën e parë në gjyqin kundër Assadit dhe aleatëve të tij
Një gjykatë siriane zhvilloi të dielën seancën e parë dëgjimore në gjyqin e sundimtarit të rrëzuar Bashar al-Assad dhe figurave të larta nga regjimi i tij, njëri prej të cilëve u paraqit personalisht.
Al-Assad dhe vëllai i tij Maher janë larguar nga Siria dhe do të gjykohen në mungesë, por një nga të afërmit e tyre, ish-zyrtari i sigurisë Atif Najib, ishte në bankën e të akuzuarve me pranga, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Sot fillojmë gjyqet e para të drejtësisë tranzicionale në Siri", deklaroi gjyqtari Fakhr al-Din al-Aryan ndërsa hapi seancën.
"Kjo përfshin një të pandehur në paraburgim, të pranishëm në bankën e të akuzuarve, si dhe të pandehur që i janë larguar drejtësisë", tha ai.
Një burim gjyqësor, duke folur në kushte anonimiteti, i tha AFP-së se procedurat shënuan fillimin e përgatitjeve për gjyqet e al-Assad, vëllait të tij dhe figurave të tjera të shquara si Najib.
Najib, i cili u arrestua në janar 2025 pas rënies së regjimit të al-Assad, u paraqit në gjykatë në Damask me një bluzë burgu me vija.
Më parë ai drejtoi degën e sigurisë politike të Sirisë në provincën jugore të Daraa-s, ku shpërtheu për herë të parë kryengritja e Sirisë në vitin 2011.
Najib ishte në atë pozicion në vitin 2011 kur adoleshentët që shkruanin grafite antiqeveritare në murin e një shkolle në Daraa u arrestuan dhe u torturuan.
Rasti u bë katalizator për protesta masive kundër politikave shtypëse të regjimit të al-Asadit.
Ai akuzohet se ka udhëhequr një fushatë të gjerë shtypjeje dhe arrestimesh atje.
Protestat u përballën me një goditje brutale qeveritare dhe u shndërruan në një luftë civile 14-vjeçare që përfundoi me rrëzimin e al-Asadit në dhjetor 2024 në një ofensivë të rrufeshme të udhëhequr nga forcat e armatosura të opozitës.
Al-Asadi iku në Rusi, ndërsa shumica e anëtarëve të rrethit të tij të ngushtë ikën gjithashtu nga Siria.
Lufta civile e Sirisë vrau më shumë se gjysmë milioni njerëz dhe zhvendosi miliona të tjerë. /Telegrafi/