Një fustan, një film, një mesazh: Margot Robbie dhe “Lartësitë e stuhishme” në qendër të vëmendjes
Shkurti do të jetë në shenjë të dashurisë, por edhe e kinemasë, me filmin “Lartësitë e stuhishme”, i cili më 13 shkurt ka premierën botërore, ndërsa Margot Robbie dhe Jacob Elordi po e promovojnë në qytete të ndryshme të botës
Margot Robbie u shfaq në tapetin e kuq me një fustan mbresëlënës të Chanel, të dizajnuar nga drejtori i ri kreativ i shtëpisë së modës, Matthieu Blazy.
“Është një nder i madh për mua të vesh një fustan të krijuar nga Matthieu. Për herë të parë në tapetin e kuq mbaj një krijim Chanel të dizajnuar prej tij dhe nuk mund të imagjinoj një rast më të mirë se ‘Lartësitë e stuhishme’, një projekt që ka një domethënie të veçantë për mua”, tha Margot Robbie për Vogue.
Fustani i drapëruar me korse është realizuar nga mëndafshi bordo, kadifeja dhe faja, me një nënbustan në ngjyrë fildishi, prej materiali të njohur për strukturën lehtë të brinjëzuar dhe shkëlqimin subtil. Ai është zbukuruar me pupla dhe petale mëndafshi, duke krijuar një siluetë elegante dhe dramatike.
“Ngjyrat janë zgjedhur me shumë kujdes që të përputhen me tapetin e kuq të premierës pariziane”, shtoi aktorja, transmeton Telegrafi.
Paraqitja u kompletua me bizhuteri të markës Lorraine Schwartz, një qafore luksoze prej kadifeje me detaje të arta i dha stilit një notë aristokrate, ndërsa grimi diskret theksoi bukurinë natyrale të aktores. Flokët e lëshuar i dhanë pamjes një frymë moderne, pasi një topuz do ta kishte bërë stilin tepër retro.
Publiku dhe kritika u shprehën të mahnitur nga kjo paraqitje, e cila rikujtoi se sa elegante dhe e bukur mund të jetë moda. Fustani solli në vëmendje kohët kur veshjet e tilla ishin standard për gratë në evente madhore, duke përfaqësuar një kundërpërgjigje të fortë ndaj modës së zhveshur që ka dominuar skenën botërore vitet e fundit.
Edhe pse Margot Robbie shpesh zgjedh fustane më provokuese, me këtë paraqitje ajo tregoi se e njeh dhe e respekton masën e duhur. Admiruesit komentuan se krijime klasike si ky i Chanel-it i shkojnë veçanërisht shumë.
Dizajneri i shtëpisë ikonike të modës theksoi për Vogue se e admiron thellësisht Margot Robbie-n dhe stilin e saj, duke nënvizuar se ajo di ta përshtasë çdo paraqitje me personalitetin e saj, me liri dhe vetëbesim.
Filmi “Lartësitë e stuhishme” është një adaptim modern dhe provokues i romanit me të njëjtin titull të shkrimtares britanike Emily Brontë, botuar në shekullin XIX. Regjinë dhe skenarin i nënshkruan fituesja britanike e çmimit Oscar, Emerald Fennell. Margot Robbie luan rolin e Catherine Earnshaw, ndërsa Jacob Elordi interpreton personazhin e Heathcliff-it.
Filmi ka ngjallur diskutime dhe polemika, veçanërisht për përzgjedhjen e aktorëve, pasi personazhi i Heathcliff-it në roman përshkruhet ndryshe nga interpretimi i zgjedhur në këtë adaptim. /Telegrafi/