Një familje nga Zelanda e Re gjen një mesazh në një shishe nga viti 2002
Një familje nga Zelanda e Re po përpiqet të gjejë autorin e një mesazhi në një shishe, që me sa duket është shkruar në vitin 2002.
Neisha Rhind, 48 vjeç, tha se djali i saj 10-vjeçar, Kaea, gjeti shishen e Jack Daniels ndërsa familja po kontrollonte kushtet e oqeanit në Ocean Beach në Tairua, transmeton Telegrafi.
"Ai po eksploronte atë që ishte nxjerrë në ujë në vijën e baticës së lartë. Kështu që mendoi se ishte një tullë betoni, por kur e mori, pa se ishte një shishe", tha Rhind për 1 News.
Shishja përmbante një mesazh të datës 17 shkurt 2002, të shkruar nga një burrë i quajtur Jack dhe përmend peshkimin, por dëmtimi nga uji bëri që pjesa më e madhe e shënimit të bëhej e palexueshme.
Rhind tha se postoi foto të shishes dhe shënimit në një faqe lokale në Facebook, por deri më tani askush nuk ka dhënë ndonjë informacion në lidhje me të.