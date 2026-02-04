Një eksperte pohon se një pyetje që i bëhet partnerit mund ta përmirësojë "menjëherë" një marrëdhënie
Një psikiatre e Harvardit pohon se një pyetje e thjeshtë për t'i bërë partnerit tuaj mund ta përmirësojë ndjeshëm marrëdhënien tuaj. Një bisedë e hapur rreth asaj që na bën të dashur i ndihmon çiftet të kuptojnë më mirë njëri-tjetrin dhe të lidhen emocionalisht.
Ashwini Nadkarni, një profesoreshë asistente e psikiatrisë në Harvard, pohon se një pyetje e shkurtër mund të hapë derën për një mirëkuptim më të thellë midis partnerëve dhe të përmirësojë marrëdhënien edhe nëse keni qenë bashkë për një kohë të gjatë.
Sipas saj, shumë çifte mendojnë se e njohin mirë njëri-tjetrin, por në të vërtetë nuk e dinë se çfarë e bën partnerin e tyre të ndihet i dashur dhe i veçantë. Prandaj ajo këshillon thjesht ta pyesni të dashurin tuaj se çfarë e bën të ndihet më i dashur.
Nadkarni shpjegon se kjo bisedë i ndihmon partnerët të zbulojnë të ashtuquajturën gjuhë dashurie - domethënë, mënyrat se si një individ merr dhe tregon dashuri, të tilla si favore të vogla, kohë cilësore ose vëmendje.
Në vend të hamendësimeve dhe frustrimit, biseda e hapur u lejon të dyja palëve të kuptojnë më mirë nevojat e njëri-tjetrit dhe të ndihen të parë dhe të vlerësuar.
Dr. Nadkarni thotë se është e rëndësishme që të dy partnerët t’i përgjigjen pyetjes dhe të flasin përsëri për të herë pas here, sepse përgjigjet mund të ndryshojnë ndërsa jeta dhe rrethanat ndryshojnë.
Ajo shton se kjo bisedë e sinqertë rreth ndjenjave dhe lidhjes mund t’i afrojë çiftet në një mënyrë që as pesë vjet takim nuk mund ta bëjnë, dhe një mirëkuptim më intim shpesh çon në një marrëdhënie më të fortë dhe më të sigurt.