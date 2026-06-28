Një djalë 11-vjeçar nxirret i gjallë nga rrënojat në Venezuelë
Pavarësisht se orët vazhdojnë të kalojnë, përpjekjet e kërkim-shpëtimit në Venezuelë ende po japin disa histori suksesi.
Një video e postuar nga presidentja në detyrë Delcy Rodriguez tregoi një ekip shpëtimi duke transportuar atë, që ajo tha se ishte një djalë 11-vjeçar i gjallë nga rrënojat mbi një barelë mbrëmë.
Shpëtimi u krye në qytetin bregdetar të Caraballeda në shtetin e La Guaira, në veri të kryeqytetit Caracas, transmeton Telegrafi.
Jorge Rodríguez, president i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, tha dje se "çdo person i shpëtuar është një mrekulli".
Numri i të vdekurve nga tërmeti në Venezuelë rritet në 1,430, ndërsa kërkimet për të mbijetuarit vazhdojnë
Në një postim të veçantë video, Delcy Rodriguez iu drejtua medias në një kompleks sportiv në La Guaira që ishte shndërruar në një qendër shpërndarjeje ndihmash.
"Le të vazhdojmë të punojmë. Le të punojmë shumë që gjithçka të funksionojë sa më shumë që të jetë e mundur në këto kohë të tmerrshme", tha presidentja në detyrë.
"Qytetarët duhet ta dinë se nuk janë vetëm - nuk ka asnjë person të vetëm apo familje që mund të ndihet i vetmuar. Janë populli ynë, shteti ynë, sistemi i mbrojtjes sociale dhe solidariteti ndërkombëtar", shtoi ajo. /Telegrafi/
Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026