Një burrë pakistanez kryen 66 pompa me gishtin e madh në një minutë
Një atlet pakistanez theu të njëjtin rekord botëror Guinness për herë të tretë, duke kryer 66 pompa me gishtin e madh me njërën këmbë të ngritur në një minutë.
Muhammad Arshad, i cili ka thyer më shumë se 14 rekorde botëror Guinness për arritjet e atletizmit, fitoi titullin për më shumë pompa me gishtin e madh me njërën këmbë të ngritur në një minutë për herë të tretë në maj 2025, tha organizata e mbajtjes së rekordeve, transmeton Telegrafi.
"Pompat me gishtin e madh janë një nga ushtrimet më të vështira dhe të rralla, që kërkojnë forcë, ekuilibër dhe qëndrueshmëri mendore të jashtëzakonshme. Kjo veçanti është ajo që më tërhoqi drejt tyre", tha Arshad për rekordet botërore Guinness.
Ai tha se mbajtja e ekuilibrit në gishtat e mëdhenj me njërën këmbë të përkulur në një kënd 90 gradë, ishte një nga sfidat më të mëdha gjatë stërvitjes.
"Koha është e kufizuar, trupi lodhet, por ruajtja e ekuilibrit dhe përmbushja e kërkesës së rreptë të përkuljes 90 gradë është jashtëzakonisht sfiduese. Edhe një gabim i vogël mund ta zhvlerësojë të gjithë përpjekjen", tha ai. /Telegrafi/
