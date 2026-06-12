Një burrë ha rreth 1 kg mjaltë në një minutë dhe vendos rekord botëror
Një burrë nga Gjermania ka vendosur një rekord të ri botëror duke ngrënë rreth 1 kilogramë mjaltë brenda vetëm një minute.
Ai arriti ta konsumojë sasinë e madhe të mjaltit në vetëm 60 sekonda, duke u bërë pjesë e rekordeve të pazakonta të ngrënies së shpejtë.
Ky rezultat është konfirmuar si rekord botëror, pasi ai ka tejkaluar çdo përpjekje të mëparshme në këtë kategori.
Personi që mban rekordin është i njohur për sfida të ndryshme të ngrënies dhe pirjes me shpejtësi, ku shpesh vendos rekorde të reja në disiplina të pazakonta ushqimore.
Ky sukses ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale dhe në mediat ndërkombëtare për shkak të natyrës së pazakontë të sfidës dhe sasisë së madhe të mjaltit të konsumuar në kohë rekord. /Telegrafi/
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