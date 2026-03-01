Një buf i përgjumur u gjet duke pushuar midis sendeve në raftin e një dyqani antikuarësh në Nju Jork
Blerësit në veri të shtetit të Nju Jorkut në fillim të këtij muaji zbuluan një gjetje të rrallë ndërsa hulumtonin një dyqan lokal antikuarësh këtë muaj: i fshehur pranë një kavanozi biskotash të bërë në formën e një pule ishte një buf i gjallë duke pushuar i qetë në një raft.
Departamenti shtetëror i Ruajtjes së Mjedisit tha të premten se incidenti ndodhi më 21 shkurt në fshatin East Durham, rreth 204 kilometra në veri të Manhattanit.
Agjencia tha se klientët në The Market Place kishin vënë re "diçka jashtëzakonisht të ngjashme me jetën" në një nga raftet dhe njoftuan stafin e dyqanit, transmeton Telegrafi.
Oficerët e policisë së ruajtjes së mjedisit mbërritën për të gjetur një buf kafe dhe të bardhë të ulur në një raft me sytë e mbyllur fort.
Departamenti tha se oficerët e përqafuan butësisht bufin e fjetur për ta nxjerrë nga dyqani dhe më pas e lëshuan në një zonë të pyllëzuar, ku fluturoi në një pemë aty pranë.
Zogu, një buf lindor që ulërinte, zakonisht folezon në zgavrat e pemëve. Nuk është menjëherë e qartë se si hyri brenda dyqanit. /Telegrafi/