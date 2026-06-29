Një aeroplan pasagjerësh përplas një dron gjatë uljes në Nju Jork
Një pilot i JetBlue Airways raportoi se ka goditur një dron ndërsa po i afrohej Aeroportit Ndërkombëtar John F Kennedy në Nju Jork, thanë zyrtarët.
Administrata Federale e Aviacionit (FAA) tha se avioni u ul në mënyrë të sigurt dhe një inspektim pas fluturimit nuk gjeti dëme. Agjencia ka nisur një hetim për incidentin.
Incidenti është i fundit në një seri takimesh të afërta që përfshijnë dronë dhe avionë komercialë, transmeton Telegrafi.
Vetëm disa ditë para incidentit të JetBlue, një pilot i United Airlines raportoi se pothuajse u përplas me një dron ndërsa po i afrohej Aeroportit Ndërkombëtar Newark Liberty në Nju Xhersi.
FAA tha se piloti i JetBlue raportoi se kishte goditur një dron në një lartësi prej gati 900 m rreth orës 07:15.
"Jemi të lirë për ulje, kanë mbetur 13", tha piloti në audion e kontrollit të trafikut ajror të regjistruar nga ATC.com, sipas CNN.
"Vetëm shpejt, nuk munda të flisja me afrimin, por u përplasëm me një dron atje në kthesë", u tha ndër tjera.
"Thoni se u përplasët?" pyeti kontrollori.
Piloti konfirmoi: "Po, na goditi pikërisht mbi kabinën e pilotit".
Në një deklaratë për BBC-në, JetBlue tha: "Fluturimi u ul pa incidente, pasagjerët zbritën normalisht dhe aeroplani u hoq nga shërbimi për një inspektim pas fluturimit, i cili nuk gjeti dëme ose prova për përplasje".
FAA vlerëson se merr më shumë se 100 raportime për shikime dronësh pranë aeroporteve çdo muaj, pavarësisht rregulloreve që ndalojnë operacionet e paautorizuara të dronëve në afërsi.
Agjencia paralajmëron se operatorët e paautorizuar mund të përballen me "gjoba të ashpra dhe akuza penale, duke përfshirë edhe burgim të mundshëm". /Telegrafi/