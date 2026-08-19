Një 23-vjeçar nga Kosova arrestohet në Greqi, një vajzë 18-vjeçe italiane u ankua për përdhunim
Një rast përdhunimi po hetohet nga autoritetet policore në Mykonos, pas ankesës së një turisteje italiane 18-vjeçare, e cila çoi edhe në arrestimin e një shtetasi 23-vjeçar nga Kosova.
Sipas asaj që 18-vjeçarja raportoi tek autoritetet, incidenti ndodhi në një shezlong në një bar plazhi të njohur në ishull, ku ajo ndodhej me 23-vjeçarin.
Siç raportohet, turistja e re dyshohet se kishte konsumuar një sasi të madhe alkooli dhe, siç pretendoi në deklaratën e saj, ishte në një gjendje në të cilën nuk ishte në gjendje të rezistonte.
Sipas ankesës së saj, “23-vjeçari dyshohet se ka përfituar nga gjendja e saj dhe ka kryer një akt seksual pa pëlqimin e saj”, raporton CNN grek.
Pas ankesës, oficerët e policisë nisën hetimet për të gjetur dhe identifikuar burrin e treguar nga 18-vjeçarja.
Autoritetet arritën të identifikonin 23-vjeçarin, një shtetas të Kosovës, i cili u gjet në zonën e Platys Gialos dhe u arrestua.
I arrestuari pritet të dalë para autoritetit kompetent të prokurorisë, ndërsa çështja tani është në duart e gjyqësorit.