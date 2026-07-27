Ka nisur takimi ndërmjet ministrit në detyrë të Punëve të Jashtme të Kosovës, Glauk Konjufca dhe ministrit të Deleguar për Evropën të Francës, Benjamin Haddad.

Në takim, Haddad shoqërohet nga ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot.

Pas përfundimit të takimit, Konjufca dhe Haddad pritet të mbajnë një konferencë të përbashkët për media, ku do të flasin për temat e diskutuara dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Francës./Telegrafi/


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