Nis seanca për presidentin, pa opozitën
E plotësuar: Në Kuvendin e Kosovës ka nisur seanca e jashtëzakonshme për diskutimin për çështjen e presidentit.
Të pranishëm nuk janë të pranishëm deputetë të partive opozitare.
Haxhiu: Bojkoti i opozitës e shtyn vendin drejt krizës, deputetët janë të obliguar të votojnë
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar në seancën e thirrur për zgjedhjen e presidentit se mungesa e opozitës po prodhon pasoja direkte dhe po e shtyn vendin drejt një krize të panevojshme politike.
Seanca po zhvillohet pa pjesëmarrjen e partive opozitare, të cilat e kanë bojkotuar procesin.
“Mungesa e opozitës është një veprim që prodhon pasoja direkte, bllokimin e një procedure kushtetuese dhe shtyrjen e vendit drejt një krize të panevojshme”, tha Haxhiu.
Ajo iu referua edhe aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, duke theksuar se sipas tij deputetët janë të obliguar të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë leje të rregullt paraprake.
“Deputetët janë të obliguar që të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë marrë leje të rregullt paraprake”, shtoi ajo.
Kurti në Kuvend: Afati kushtetues për presidentin po përfundon, dështimi çon në zgjedhje të reja
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar në seancën e Kuvendit të thirrur për zgjedhjen e presidentit se ka pasur gatishmëri dhe interesim për gjetjen e një zgjidhjeje për këtë proces.
Ai ka folur për konceptin e kompromisit në demokraci, duke theksuar se ai duhet të bazohet në parime demokratike dhe jo në pazare politike për, siç u shpreh, “rehatimin e figurave politike”.
“Marrëveshja politike dhe kompromisi mes partive për koalicion qeverisës është gjëja më normale në demokraci. Por kompromisi duhet të jetë demokratik. Nuk është pazar që lidhet për të rehatuar figura politike”, tha Kurti.
Sipas tij, kompromisi i vërtetë ndërtohet mbi respektimin e vullnetit të qytetarëve dhe përgjegjësinë institucionale të partive politike.
“Kompromisi i vërtetë ndërtohet mbi dy shtylla të panegociueshme: respektin për rezultatin e zgjedhjeve dhe përgjegjësinë institucionale që rrjedh nga mandati i marrë nga qytetarët”, u shpreh ai.
Kurti theksoi se rezultati i zgjedhjeve duhet të respektohet dhe jo të interpretohet si nënshtrim.
Sipas tij, termi “nënshtrim” është keqpërdorur nga opozita, e cila, siç tha ai, kompromisin e paraqet si nënshtrim të fituesit të zgjedhjeve.
“Rezultati i zgjedhjeve duhet të respektohet dhe respektimi i tij nuk është nënshtrim. Nëse ka nënshtrim, ai është ndaj verdiktit të qytetarëve”, tha Kurti.
Ai shtoi se kompromisi nënkupton marrëveshje që reflekton peshën elektorale të secilit subjekt politik dhe jo imponim politik.
LVV insiston që opozita të bëjë të propozojë emra për president
Shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, tha se partia e saj është e gatshme të japë nënshkrimet e nevojshme për tre kandidatë për president, sapo që emrat të propozohen nga PDK-ja dhe LDK-ja.
“Arsyeja e tre kandidatëve është që PDK dhe LDK të bëhen pjesë e procesit. Dhe, do të shmangeshin zgjedhjet e reja sepse do të merrnin pjesë në votim 80 deputetë”, tha ajo.
Nagavci tha se LVV tërheqë kandidatët e saj për president, por opozita duhet që paraprakisht të propozojë të paktën dy emra për president.
Ajo tha se pranuar asnjë nënshkrim nga LDK-ja për të propozuar ish-presidenten Vjosa Osmani për presidente.
E pyetur që të konfirmojë raportimet se LVV po bisedon me Bashkim Jasharin që ai të kandidohet për president, Nagavci tha:
“Nuk mund të konfirmoj informacionin që po qarkullon në media. Ajo që mund të konfirmoj është që si LVV kemi bërë propozime të njëpasnjëshme dhe i fundit ishte propozimi i tre kandidatëve”.
PDK nuk merr pjesë në seancë, Hamza: Çështja e presidentit është temë e mbyllur
Kreu i PDK-së, Bedri Hamza, përsëriti qëndrimin se partia e tij ka përmbyllur kontributin për çështjen e presidentit.
Ai tha se të gjitha propozimet e bëra nga partia e tij “nuk janë marrë në konsideratë” nga LVV-ja.
“Ju uroj sukses në zgjedhjen e presidentit me 90 deputetët” e tjerë të Kuvendit, tha Hamza pas përfundimit të seancës së rregullt plenare.
I pyetur nëse do të votonte dikë nga familja e heroit të Kosovës, Adem Jashari, Hamza tha se në këtë drejtim qëndrimi i partisë nuk ka ndryshuar – teksa paraprakisht kishte shprehur mbështetje për ndonjë kandidat nga kjo familje.
E nëse LDK-ja e propozon ish-presidenten Vjosa Osmani, Hamza tha se ajo mund të zgjidhet me votat e LDK-së dhe LVV-së.
Hamza tha se me LVV-në diskutimet asnjëherë nuk kanë arritur deri te emrat e përveçëm.
Ai nuk tregoi nëse deputetët e partisë së tij do të marrin pjesë në seancën për presidentin.
“Shou propagandues”, Abdixhiku: S’marrim pjesë në seancën për president
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka njoftuar se kjo parti nuk do të marrë pjesë në seancë.
Sipas tij, kjo seancë është “show propagandues i LVV-së”.
As AAK nuk merr pjesë në seancën për presidentin
Besnik Tahiri, shef i grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se nuk do të marrin pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës për diskutim lidhur me zgjedhjen e presidentit.
Tahiri tha se diskutime serioze për presidentin ishin dashur të bëhen tash e tre muaj.
“AAK nuk ka qenë e ftuar në këto diskutime, nuk ka marrë pjesë dhe rrjedhimisht ne nuk marrim pjesë në një diskutim që sërish është një performancë publike”, tha Tahiri.
Ai shtoi se diskutimi i sotëm pritet të jetë "diskutim për të folur vetmëvete”, duke iu referuar partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje./Telegrafi.