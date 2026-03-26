Aksion për lirimin e hapësirave publike në rrugën “Qamil Hoxha” në Prishtinë
Ka nisur aksioni për lirimin e hapësirave publike në rrugën“Qamil Hoxha”, me qëllim rikthimin e rendit dhe funksionalitetit të plotë tëkësaj zone.
Lajmi është bërë i ditur nga kryetari i Prishtinës, PërparimRama, i cili ka njoftuar se institucionet përkatëse janë duke ndërmarrë veprimekonkrete në terren.
“Po zhvillohet aksioni për lirimin e hapësirave publike nërrugën ‘Qamil Hoxha’”, ka bërë të ditur Rama.
Ky aksion pritet të ndikojë në përmirësimin e qarkullimitdhe në krijimin e më shumë hapësirave për qytetarët, duke larguar pengesat dheuzurpimet e mundshme në këtë pjesë të qytetit. /Telegrafi/
