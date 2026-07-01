Nintendo Switch 2 merr ekran LCD më të mirë nga kompania Sharp
Konsola e re Nintendo Switch 2 mund të marrë një përditësim të ekranit, pasi raportohet se kompania japoneze Sharp do të furnizojë me panele të reja LCD për këtë pajisje.
Sipas të dhënave të publikuara online, bëhet fjalë për një version të përmirësuar të ekranit, jo për kalimin në teknologjinë OLED.
Raportimet sugjerojnë se modeli i ri i panelit LCD ka ndryshime në lidhje, qark dhe kabllo krahasuar me ekranin aktual të përdorur në Nintendo Switch 2, gjë që tregon një ridizajnim më të madh dhe jo vetëm një ndryshim të vogël teknik.
Nintendo Switch 2 aktualisht përdor ekran LCD dhe jo OLED, një zgjedhje që kompania e ka justifikuar me përmirësimet e teknologjisë LCD dhe mbështetjen për veçori si HDR.
Përmirësimi i mundshëm nga Sharp mund të sjellë cilësi më të mirë të figurës dhe performancë më të avancuar të ekranit, megjithëse Nintendo ende nuk ka bërë një njoftim zyrtar për një version të ri të konsolës.
Nintendo ka një histori të nxjerrjes së varianteve të përditësuara të pajisjeve të saj, ndaj një rishikim i Switch 2 nuk do të ishte diçka e pazakontë. Megjithatë, për momentin mbetet e paqartë nëse ekrani i ri do të jetë pjesë e një modeli të ri apo vetëm një ndryshim në furnizimin e komponentëve. /Telegrafi/