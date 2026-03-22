Nikolloski: Në Uashington u konfirmuan raportet e mira politike dhe ekonomike me SHBA-të
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në televizionin Kanal 5 foli rreth vizitës së tij në Uashington dhe takimeve në Bankën Botërore dhe Departamentin e Shtetit të SHBA-së.
"Unë isha i ftuar atje në konferencën vjetore të Bankës Botërore, ku mbajta një fjalim së bashku me Komisionerin e BE-së për Transportin. Kishte përfaqësues nga e gjithë bota. Isha pjesë e një takimi ministror me vendet më të mëdha në botë, në fushën e lëvizshmërisë dhe transportit, dhe takimeve të shumta të tjera brenda Bankës Botërore", tha Nikolloski.
Ai tha se u takua dhe me ndihmës Sekretarin e Shtetit të SHBA-së për Evropën, si dhe takime të shumta të tjera brenda Këshillit të Sigurimit. Pra, ishte një kombinim serioz i takimeve ekonomike dhe politike, shtoi Nikoloski:
"Për herë të parë në një takim politik, në një nivel të lartë, tema numër një nuk është Bashkimi Evropian, i cili mendoj se është rezultat i marrëdhënieve që ekzistojnë aktualisht dhe nuk lidhet në asnjë mënyrë me Maqedoninë, por me marrëdhëniet e tyre të ndërsjella. Dhe tema ishte bashkëpunimi dypalësh, ku kjo Qeveri vlerësohet për mbështetjen që ofron. Pati disa votime në OKB, ku Maqedonia ishte një nga vendet e rralla që mbështeti SHBA-në. Pra, SHBA-të janë partneri ynë strategjik numër një, kemi një marrëveshje partneriteti strategjik me ta dhe mendoj se kjo duhet të jetë një përparësi në politikën e jashtme, ashtu siç nënshkruam së fundmi një marrëveshje të tillë me Mbretërinë e Bashkuar. Pra, këto janë qendrat jashtë Brukselit, të cilave po i drejtojmë vëmendjen tonë", deklaroi Nikolloski.