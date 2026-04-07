Ngërçi për presidentin thellohet - LDK s’pranon kandidat të VV-së, PDK vendos kushte
Situata politike në vend mbetet e tensionuar, ndërsa përpjekjet për zgjedhjen e presidentit ende nuk kanë prodhuar marrëveshje mes partive kryesore.
Pas takimit mes kryeministrit Albin Kurti dhe kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku, të dy palët janë shprehur me tone të ndryshme.
Kurti është shfaqur optimist për arritjen e një marrëveshjeje, duke deklaruar se “ka vullnet për të shmangur zgjedhjet dhe marrëveshja mund të ndodhë”.
Kurti optimist pas takimit me Abdixhikun: Ka vullnet për të shmangur zgjedhjet, marrëveshja mund të ndodh
Në anën tjetër, Abdixhiku ka ritheksuar qëndrimin e tij se “një parti s’mund t’i ketë tri pozitat kryesore”, duke lënë të kuptohet se pa marrëveshje vendi mund të shkojë në zgjedhje.
Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka vendosur kushte për një takim me Kurtin, duke kërkuar formalizim të ftesës dhe seriozitet institucional.
Nga ana tjetër, Kurti ka kritikuar qasjen e PDK-së, duke vlerësuar se mungesa e emrave konkretë e bën të vështirë arritjen e një marrëveshjeje për presidentin. Ai ka theksuar se pa propozime konkrete, procesi mbetet i bllokuar.
Kritika ka pasur edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK).
Kreu i saj, Ramush Haradinaj ka akuzuar Kurtin për mungesë prioriteti në këtë proces, duke deklaruar se “nuk e ka pasur prioritet zgjedhjen e presidentit, prandaj po përfundojmë në zgjedhje”.
Kosova ndodhet përballë një afati të kufizuar për zgjedhjen e presidentit dhe, në mungesë të një marrëveshjeje politike, rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja. /Telegrafi/