Nga ushqimi te metali – Ajvazi zbulon cilët sektorë po e mbajnë gjallë ekonominë e Kosovës
Industria ushqimore vazhdon të jetë shtylla kryesore e prodhimit në Kosovë, ndërsa përpunimi i drurit, plastika, shërbimet dhe industria metalpërpunuese janë ndër sektorët me potencialin më të madh për zhvillim dhe eksport.
Kështu deklaroi kryetari i Shoqatës së Prodhuesve të Kosovës (OEK), Kushtrim Ajvazi, në "Përballje Podcast", ku foli për sektorët që aktualisht po e mbajnë industrinë prodhuese të vendit.
Sipas tij, industria ushqimore vazhdon të shënojë rritje të qëndrueshme dhe po konkurron gjithnjë e më shumë produktet e importuara.
"Industria ushqimore vazhdon të ketë një zhvillim të mirë dhe po e zëvendëson importin, duke konkurruar si në cilësi ashtu edhe në çmim", tha Ajvazi shkruan Telegrafi.
Ai veçoi edhe industrinë e përpunimit të drurit si një nga sektorët me potencialin më të madh eksportues, ndërsa tha se edhe industria e plastikës po shënon rritje të vazhdueshme.
Një sektor që, sipas tij, po jep rezultate të mira është edhe industria e shërbimeve.
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"Industria e shërbimeve është e vetmja që ka suficit në eksport. Edhe pse nuk është prodhim fizik, ajo është një nga historitë më të suksesshme të ekonomisë sonë", u shpreh Ajvazi.
Ai përmendi edhe industrinë metal-përpunuese si një sektor me potencial, por paralajmëroi se kompanitë do të përballen me sfida të reja për shkak të taksës së karbonit që po zbatohet në tregun evropian.
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"Industria metalpërpunuese ka potencial të madh, por po përballet me sfida, sidomos në tregun evropian për shkak të taksës së karbonit. Si shtet duhet të ndërhyjmë me politika që e bëjnë industrinë më të gjelbër, sepse së shpejti të gjitha kompanitë prodhuese do të ngarkohen me këtë taksë", deklaroi Ajvazi.
Sipas tij, mbështetja e këtyre sektorëve është thelbësore për rritjen e prodhimit vendor, zgjerimin e eksporteve dhe uljen e varësisë së Kosovës nga importi./Telegrafi/.