Nga sot linja 7C rikthehet në itinerarin e saj të mëparshëm
Nga sot, më 1 korrik, ka hyrë në fuqi ndryshimi i itinerarit të linjës së autobusëve 7C në Prishtinë.
Sipas vendimit të komunës, linja 7C do të rikthehet në itinerarin e mëparshëm të funksionimit, duke përfunduar qarkullimin e saj te rrethi i FSK, ashtu siç ka qenë edhe më herët.
Sipas komunës, ndryshimi është bërë për të përmirësuar organizimin e transportit publik, për të rritur efikasitetin e linjës dhe për të siguruar respektim më të saktë të orareve të qarkullimit. /Telegrafi/
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