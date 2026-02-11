Investim rezidencial me potencial afatgjatë në Shqipëri - Holiday In 2
Holiday In 2 është një mundësi konkrete për blerje dhe investim në bregdetin shqiptar, për ata që janë në fazë vendimmarrjeje dhe kërkojnë një pronë me vlerë reale sot dhe perspektivë rritjeje nesër.
I zhvilluar nga Edil Project, Holiday In 2 nuk është thjesht një kompleks apartamentesh. Është një vizion urban i menduar për të kombinuar pushimin me përditshmërinë, investimin me stilin e jetesës, dhe qetësinë e zonës me zhvillimin e qëndrueshëm.
Holiday In 2 nuk është vetëm për verën. Arkitektura bashkëkohore, organizimi i hapësirave dhe planifikimi urban e bëjnë kompleksin të përshtatshëm për jetesë gjatë gjithë vitit.
I vendosur në zonën e Kunes në Shëngjin, projekti poashtu ofron akses të shpejtë në plazh, hapësira të gjelbra dhe një ambient që ruan privatësinë dhe qetësinë, edhe gjatë sezonit më të ngarkuar.
Andaj Holiday In 2, po shndërrohet si një nga destinacionet më të preferuara në veri të Shqipërisë, me interes të shtuar nga blerës vendas dhe diaspora duke dhënë mundësi të shumta për përdorim personal dhe qira sezonale dhe perspektivë të qartë të rritjes së vlerës.
Ky vizion e pozicionon Holiday In 2 si zgjedhje të arsyeshme për:
- Familje që kërkojnë një shtëpi pushimi,
- Investitorë që synojnë të ardhura nga qiraja,
- Blerës që duan të kombinojnë stilin e jetesës me rritjen e kapitalit.
Mes shumë ofertave në treg, Holiday In 2 nuk është vetëm emocion, por strategji investimi duke kombinuar stabilitetin, potencialin dhe cilësitë e ndërtimit.
Mësoni më shumë dhe planifikoni vizitën tuaj në “Holiday In 2” duke kontaktuar:
Tel: +355 69 203 5005 - +355 69 202 0608
Email: info@edilproject.al
Facebook: Edilproject.al
Instagram: edilproject.alWeb:edilproject.al