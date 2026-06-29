Nga nxehtësia ekstreme në stuhi, rrufeja godet Kullën Eiffel
Rrufeja ka goditur Kullën Eiffel ndërsa një stuhi e fuqishme përfshiu Parisin të shtunën në mbrëmje, duke i bërë vizitorët të kërkonin strehim.
Moti dramatik pasoi ditë të tëra me vapë rekord në Francë, ku autoritetet thonë se temperaturat ekstreme kontribuan në një rritje të ndjeshme të vdekjeve.
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Raportohet se Franca ka regjistruar mbi 1,000 vdekje nga nxehtësia, ndërsa temperaturat përvëluese kanë përfshirë vendin.
Disa pjesë të vendit kanë kaluar 40°C këtë javë, duke shtuar presion mbi spitalet dhe ndihmësit e parë mes një rritjeje të thirrjeve emergjente.
Më shumë se 30 zona ishin nën alarm të kuq për nxehtësi për pjesën më të madhe të javës, dhe vendi regjistroi ditën e tij më të nxehtë të mërkurën, me temperaturën mesatare 24-orëshe që arriti në 30°C.
Ndryshe, temperaturat janë rritur ndjeshëm në të gjithë Evropën ditët e fundit. /Telegrafi/