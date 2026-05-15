Nga Kërçova, Mickoski shuan dilemat për raportet me Fatmir Limanin
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, vizitoi sot Kërçovën për të inspektuar punimet në një sallë sportive, informon Telegrafi Maqedoni.
Mickoki u prit nga ministri Fatmir Limani i cili poashtu është nga Kërçova.
Mickoski u pyet nga gazetarët nëse po vazhdon bashkëpunimi me Fatmir Limanin pavarësisht se i njejti nuk ka raporte të mira me partinë shqiptare në qeveri VLEN.
"A e shihni që zotëri Limani është me mua...", u përgjigj Mickoski. /Telegrafi