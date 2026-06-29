Nga hapësira, astronautja bën tifo për Francën në Kupën e Botës: Futbolli dhe hapësira bashkojnë njerëzit
Astronautja Sophie Adenot ka ndarë një mesazh mbështetës për ekipin francez të futbollit gjatë Kupës së Botës që është duke u zhvilluar, duke shprehur mendimet dhe inkurajimin e saj për lojtarët dhe stafin.
Ajo postoi një mesazh së bashku me një video me një top futbolli, duke treguar mbështetjen e saj për ekipin.
"Që nga fillimi i garës, mendimet e mia kanë qenë me ekipin francez, stafin mbështetës dhe të gjithë ata që janë të apasionuar pas futbollit. Garat e mëdha - ashtu si misionet hapësinore - kanë diçka të veçantë: ato na bashkojnë, na mbushin me të njëjtën energji dhe na kujtojnë forcën e kolektivit”, deklaroi Adenot.
Day 132, orbit 2049 — Since the beginning of the competition, my thoughts have been with the French team ⚽, the support staff, and everyone who is passionate about football. Major competitions – just like space missions – have something special: they bring us together, infuse us… pic.twitter.com/XfDNlzRiYn
— Adenot Sophie (@Soph_astro) June 25, 2026
Ajo foli gjithashtu për emocionet e ndeshjeve që po zhvillohen dhe fazat e fundit të garës në grup.
"Edhe një natë, edhe një ndeshje para përfundimit të kësaj faze në grupe. Flini mirë dhe përpara Franca, përpara Les Bleus", shtoi astronautja.
Mesazhi i saj lidhi eksplorimin e hapësirës me frymën e sportit, duke theksuar se si të dyja i bashkojnë njerëzit dhe krijojnë një ndjenjë të përbashkët energjie dhe pune në grup. /Telegrafi/