Netanyahu thotë se lidhjet e tij me Trump janë “të mira”, kritikon Turqinë
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se lidhjet e tij me presidentin e SHBA-së, Donald Trump janë "të mira", duke hedhur poshtë raportet për përçarje midis dy udhëheqësve mbi armëpushimin me Iranin dhe sulmet e Izraelit në Liban.
Në një intervistë me Fox News të hënën, Netanyahu vlerësoi shumë Shtetet e Bashkuara dhe Trump, transmeton Telegrafi.
"Amerika ka qenë një forcë e jashtëzakonshme për të mirën dhe pa Amerikën nuk do të ketë demokraci në botë dhe nuk do të ketë liri në botë", tha ai.
Kryeministri izraelit shtoi se ai dhe Trump janë dakord për "pothuajse gjithçka".
Komentet e tij vijnë mes kritikave nga disa anëtarë të kabinetit izraelit për memorandumin e mirëkuptimit midis SHBA-së dhe Iranit, që bën thirrje për një armëpushim rajonal, përfshirë Libanin.
Izraeli ka refuzuar të tërhiqet nga Libani, duke këmbëngulur se ka të drejtë të bombardojë vendin në çdo kohë për t'iu përgjigjur "kërcënimeve".
Një sulm izraelit në Libanin jugor të hënën vrau katër civilë, përfshirë një mësues.
Netanyahu tha se mund të ketë dallime midis SHBA-së dhe Izraelit, por të dy vendet janë "aleatë model".
“Marrëdhënia ime me presidentin është e mirë dhe ne kemi një mënyrë për të zgjidhur dallimet tona si aleatë që respektojnë njëri-tjetrin”, tha ai.
Kryeministri konfirmoi se së shpejti do të vizitojë përsëri SHBA-në, por tha se nuk është caktuar asnjë datë për udhëtimin.
I pyetur për agjendën e tij gjatë vizitës, Netanyahu e sulmoi Turqinë, duke thënë se do të lobojë kundër transferimit të aeroplanëve F-35 në Ankara.
“Nuk mendoj se atyre duhet t'u jepen F-35 ose motorët për aeroplanët e tyre luftarakë sepse kjo do të prishë ekuilibrin e fuqisë në Lindjen e Mesme, i cili në fund të fundit garantohet nga superioriteti ajror izraelit dhe gjithashtu, mendoj unë, nga qëndrimi i Amerikës në Lindjen e Mesme”, tha ai.
Turqia, një aleat i SHBA-së në NATO, ka qenë një kritik i hapur i luftës së Izraelit në Gaza. E Trump do të vizitojë Ankaranë më vonë këtë javë për një samit të NATO-s.
Netanyahu u përpoq të bënte një kontrast midis Izraelit dhe Turqisë.
“Ata nuk lëvizën asnjë gisht për t'ju ndihmuar në Iran. Ne e bëmë. Ne jemi aleati model që luftoi pranë ushtarëve tuaj të mëdhenj”, tha ai për Fox News, një rrjet mediatik konservator amerikan i ndjekur kryesisht nga votuesit e Trump.
Netanyahu ka bërë thirrje që SHBA-të të sulmojnë Iranin për dekada të tëra, duke çuar në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit që shpërtheu më 28 shkurt, e cila rezultoi të ishte jashtëzakonisht jopopullore me votuesit amerikanë.
Disa komentatorë dhe politikanë izraelitë kanë përshkallëzuar retorikën kundër Turqisë, duke sugjeruar se vendi është rivali dhe objektivi i radhës rajonal pas Iranit.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, paralajmëroi të shtunën kundër përpjekjeve të Izraelit për të minuar marrëveshjen SHBA-Iran.
“Ne po ndjekim nga afër përpjekjet e administratës izraelite për të dinamizuar marrëveshjen. Qeveria aktuale izraelite e varur nga lufta nuk duhet të lejohet të mbytë përsëri gjeografinë tonë në erën e barutit dhe gjakut”, tha ai. /Telegrafi/