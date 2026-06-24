Netanyahu: Nuk i kërkova leje Trumpit për sulmet ndaj Iranit
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka deklaruar se është përballur me presione ndërkombëtare për të mos hyrë në Rafah, por se vendimi për operacionin nuk do të ndryshonte.
Sipas tij, atij i ishte thënë që të mos ndërmerrej hyrja në Rafah, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump kishte paralajmëruar ndalimin e furnizimit me armë.
“E respektoj shumë Presidentin. Ai ishte me ne në fillim të luftës, por ne nuk kemi zgjidhje. Do të hyjmë, dhe nëse është e nevojshme, do të luftojmë edhe me thonjtë tanë”, u shpreh Netanyahu.
Ai shtoi se ka raste kur, sipas tij, duhet të thuhet “jo” edhe ndaj aleatëve më të fuqishëm, përfshirë liderin amerikan.
Netanyahu gjithashtu pretendoi se gjatë një takimi me ish-presidentin amerikan Donald Trump, i kishte komunikuar planin për Iranin pa kërkuar miratim.
“Ne po shkojmë në Iran. Nuk kërkova leje, thjesht e informova për planin tonë”, tha ai, duke theksuar natyrën e vendimmarrjes së Izraelit në çështjet e sigurisë.
Ndryshe, Netanyahu dhe Trump kohët e fundit kanë pasur mosmarrëveshje rreth armëpushimit me Iranin. /Telegrafi/