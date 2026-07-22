Irani paralajmëron Bullgarinë për vendosjen e aeroplanëve amerikanë, ndërsa ushtria amerikane 'është gati për t'iu kundërvënë kërcënimeve'
Irani ka lëshuar një paralajmërim të drejtpërdrejtë ndaj Bullgarisë në lidhje me planet për të pritur aeroplanë ushtarakë amerikanë, duke thënë se Sofja nuk duhet të lejojë që territori i saj të bëhet një pikë nisjeje për operacione kundër Teheranit.
Paralajmërimi vjen pas një propozimi të qeverisë bullgare për të vendosur përkohësisht deri në tetë aeroplanë amerikanë për furnizim me karburant në bazën ajrore Bezmer në juglindje të vendit, transmeton Telegrafi.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei, tha se çdo mbështetje për sulmet e SHBA-së do ta bënte Bullgarinë bashkëfajtore në atë që Teherani e përshkruan si "agresion dhe krime lufte".
Sofja dhe Uashingtoni janë përpjekur t'i minimizojnë këto shqetësime, duke këmbëngulur se vendosja është mbrojtëse dhe nuk lidhet me operacionet ushtarake në Lindjen e Mesme.
Komanda Evropiane e SHBA-së tha se po e ndiqte nga afër situatën dhe mbeti e gatshme t'u përgjigjej kërcënimeve të mundshme.
"Shtetet e Bashkuara mbajnë aftësi mbrojtëse rajonale në të gjithë krahun lindor të NATO-s, përfshirë Bullgarinë, dhe punojnë ngushtë me qeverinë bullgare dhe aleatët dhe partnerët tanë në të gjithë rajonin e gjerë", tha ajo.
"Ne mbetemi vigjilentë dhe të përgatitur për t'iu kundërvënë çdo kërcënimi të mundshëm", theksuan ndër tjera.
Aeroplanët më parë ishin të vendosur në aeroportin e Sofjes, por iu kërkua të largoheshin nga objekti civil në fund të qershorit.
Pasi Uashingtoni e rinovoi kërkesën e tij, qeveria bullgare propozoi transferimin e tyre në bazën ushtarake në Bezmer.
Aeroplanët ajrorë të furnizimit me karburant lejojnë që aeroplanët luftarakë dhe aeroplanët e tjerë ushtarakë të qëndrojnë në ajër për më gjatë duke i furnizuar ata me karburant gjatë fluturimit.
Ministria e Jashtme e Bullgarisë ka hedhur poshtë me vendosmëri pretendimet se vendi mund të përdoret për të mbështetur sulmet ndaj Iranit.
"Nuk bëhet fjalë që çdo operacion ushtarak në Lindjen e Mesme të kryhet nga territori bullgar", tha ministria.
Qeveria bullgare shtoi se nuk po ndërmerrte veprime armiqësore kundër Teheranit dhe i kërkoi si Iranit ashtu edhe Shteteve të Bashkuara të ndalojnë operacionet ushtarake dhe të kthehen në negociata, që synojnë sigurimin e një armëpushimi të qëndrueshëm.
Ky shkëmbim vjen ndërsa tensionet midis Uashingtonit dhe Teheranit rriten përsëri pas rënies së një armëpushimi të përkohshëm.
Kjo nuk është hera e parë që Irani e ka paralajmëruar Bullgarinë: në prill, Teherani i dërgoi Sofjes një notë diplomatike duke paralajmëruar kundër lejimit të avionëve ushtarakë amerikanë të përdorin aeroportet bullgare për operacione që synojnë Iranin. /Telegrafi/