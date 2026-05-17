Netanyahu do të flasë me Trumpin pas paralajmërimit të presidentit amerikan për 'qetësi para stuhisë'
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se pret të flasë me Donald Trump sot.
Ai tha se do të dëgjojë për vizitën e fundit të Trump në Kinë, ndërsa sugjeroi se ata do të diskutojnë edhe për Iranin, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pasi Trump postoi një fotografi të gjeneruar nga inteligjenca artificiale në Truth Social duke paralajmëruar për "qetësinë para stuhisë".
Dje, New York Times raportoi se SHBA-të dhe Izraeli po kalojnë nëpër përgatitjet më intensive për sulme të reja kundër Iranit që nga armëpushimi i arritur muajin e kaluar.
Dy zyrtarë të Lindjes së Mesme thanë se të dy vendet po kërkojnë të jenë gati që javën e ardhshme.
Ndërkohë, Channel 12 i Izraelit raportoi se vendi po përgatitet për ripërtëritjen e afërt të luftës kundër Iranit. /Telegrafi/