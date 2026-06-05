Nesër regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup
MPB Maqedoni njofton se nesër (06.06.2026, e shtunë), për shkak të organizimit të një gare reviale, nga ora 17:00 deri në orën 18:00, Njësiti për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor pranë SPB Shkup do të ndërmarrë masa për një regjim të posaçëm të qarkullimit, me qëllim zhvillimin e sigurt dhe të pandërprerë të tij.
Gara do të fillojë nga Porta Maqedonia, më pas do të vazhdojë djathtas përgjatë rrugës “Dimitrie Çuposki”, djathtas në rrugën “Vasil Glavinov”, drejt në bulevardin “VMRO”, majtas në bulevardin “Ilinden” deri te kryqëzimi me rrugën “Naum Naumovski Borçe” – në Parkun e Qytetit, pranë monumentit të Goce Dellçevit. Gjatë zhvillimit të garës, trafiku do të ridrejtohet nëpër rrugët përreth.
Ministria e Punëve të Brendshme u bën apel qytetarëve që të respektojnë urdhrat dhe udhëzimet e nëpunësve policorë në rrugët e përfshira nga regjimi i posaçëm i qarkullimit.