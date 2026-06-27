Nënshkruhet marrëveshje për pika dhe kontrolle të përbashkëta kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë
Në Peshkopi, Shqipëri, është nënshkruar sot marrëveshja për vendosjen e pikave të përbashkëta kufitare dhe kontrolleve të përbashkëta mes Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria.
Marrëveshja u nënshkrua nga ministrat përkatës, Pançe Toshkovski dhe Besfort Lamallari.
Ky hap synon të krijojë një sistem më efikas, më të sigurt dhe më modern të menaxhimit të kufirit, duke sjellë përfitime direkte për qytetarët, ekonominë dhe institucionet e të dy vendeve.
Me këtë marrëveshje pritet të lehtësohet qarkullimi i njerëzve dhe mallrave, të ulet koha e pritjes në kufi dhe të forcohet bashkëpunimi ndërinstitucional.
Ky zhvillim përmbyll procesin e vendosjes së këtij modeli edhe me vendet fqinje që nuk janë pjesë e zonës Shengen, duke qenë se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe Kosovën.
Autoritetet falënderuan ekipet që punuan në përgatitjen e marrëveshjes dhe theksuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal.