Nëna në TikTok tregon dhomat e rregulluara të fëmijëve të saj, shumëkush pyet si ia doli
Një nënë e tre fëmijëve ka tërhequr vëmendje të madhe në TikTok pasi publikoi një video ku tregoi dhomat e fëmijëve të saj, të rregulluara në mënyrë të përsosur, dhe shpjegoi metodën që përdor për t’i mësuar ata ta mbajnë rregullin.
Në vend të qortimeve dhe grindjeve të vazhdueshme, ajo mbështetet në rutina të vogla të përditshme, të cilat me kalimin e kohës janë bërë automatike për fëmijët.
Qasja e saj bazohet në një metodë të njohur si “habit stacking”, që nënkupton lidhjen e një zakoni të ri me një zakon ekzistues që fëmija e kryen çdo ditë.
Si shembull, ajo përmend larjen e dhëmbëve para gjumit. Kësaj rutine mund t’i bashkëngjitet edhe një detyrë e shkurtër, si rregullimi i rrobave apo lodrave.
@brynnheckendorn Small daily responsibilities build capable kids. 🤍 #boymom #momlife #parentingtips #familyrhythms #habitstacking ♬ original sound - HeckofaLife
Nëna shpjegon se rezultatet nuk shfaqen menjëherë. Rutina duhet të përsëritet për një kohë të mjaftueshme, derisa të bëhet automatike dhe fëmijët të mos kenë më nevojë të mendojnë në mënyrë aktive për të.
Pamja e dhomave të fëmijëve, me shtretër të rregulluar dhe lodra të sistemuara, tërhoqi më së shumti vëmendjen. Shumë prindër në komente shkruan se videoja i motivoi ta provonin edhe vetë një qasje të ngjashme.
Atyre u pëlqeu veçanërisht fakti se metoda nuk bazohet në rregulla të rrepta, por në krijimin gradual të zakoneve të vogla të përditshme.
Publikimi, i cili fillimisht ishte vetëm një pamje e dhomave të fëmijëve, u shndërrua në një diskutim më të gjerë për mënyrën se si fëmijët mund të mësohen me përgjegjësinë pa qenë nevoja që prindërit t’ua përsërisin vazhdimisht të njëjtat udhëzime. /Telegrafi/