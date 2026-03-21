Në zonë urbane u kap duke drejtuar automjetin me 105 km/orë, sanksionohet shoferi 21-vjeçar nga Shtipi
Dje në orën 17:20 në bulevardin "Goce Dellçev" në Shtip, punonjësit e policisë nga Njësia Mobile për Siguri në Komunikacionin Rrugor pranë Sektorit për Çështje Komunikacioni, me ndihmën e një automjeti radar përgjues të Ministrisë së Brendshme, matën shpejtësinë e një automjeti pasagjerësh "Golf" me targa të Shtipit me 105 kilometra në orë në një zonë të populluar ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 kilometra në orë, informoi Ministria e Brendshme.
Ata bënë të ditur se janë marrë masa përkatëse kundër shoferit S.I. (21) nga Shtipi dhe se ai do të përballet me sanksionin e përcaktuar me ligj.
"Kontrollet e trafikut me radar do të vazhdojnë në periudhën e ardhshme në territorin e vendit. U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë vazhdimisht rregullat dhe rregulloret e trafikut. Vetëm me sjellje të përgjegjshme mund të kontribuojmë së bashku për rrugë më të sigurta", thanë nga Ministria e Punëve të Brendshme.