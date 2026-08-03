Në vapë nuk mjafton të visheni lehtë: Këto veshje ju mbajnë të freskëta dhe plot elegancë
Pëlhurat natyrale, prerjet e lira dhe disa hollësi të zgjedhura me kujdes janë sekreti për t'u dukur bukur edhe kur temperaturat kalojnë 30 gradë
Kur temperaturat ngjiten mbi 30 gradë, komoditeti bëhet përparësi. Megjithatë, vera nuk është arsye për të hequr dorë nga eleganca. Me zgjedhjen e duhur të materialeve, prerjeve dhe disa hollësive të menduara mirë, mund të dukeni të kuruara edhe në ditët më të nxehta.
Sekreti i një veshjeje të suksesshme verore qëndron te pëlhurat natyrale. Liri, pambuku dhe poplini i hollë mbeten zgjedhjet më të mira, sepse lejojnë lëkurën të marrë frymë dhe nuk krijojnë ndjesinë e rëndesës.
Bluzat e lehta me qëndisje, dantellë ose prerje të lirshme kombinohen në mënyrë të përkryer me pantallona të shkurtra deri te gjuri në nuanca të çelëta, si kremi, bezha apo bluja pastel. Këto kombinime janë njëkohësisht të rehatshme dhe elegante, të përshtatshme për një shëtitje në qytet, një kafe me miqtë ose angazhimet e përditshme, transmeton Telegrafi.
Pamjen mund ta plotësoni me një çantë të thurur, kapele me strehë, këpucë balerinë ose një triko me vija të lidhur lehtë rreth belit, e cila i jep veshjes një prekje moderne.
Kur vapa bëhet përvëluese, pjesët bazë të garderobës janë zgjedhja më e mirë. Kanotiera e bardhë është një klasik i verës që nuk mban nxehtësi dhe kombinohet lehtësisht me funde ose pantallona. Nëse dëshironi një pamje më të veçantë, mund të zgjidhni materiale gjysmë të tejdukshme ose detaje sateni.
Pamja verore plotësohet me disa aksesorë të domosdoshëm: syze të mëdha dielli, sandale me takë të ulët dhe një çantë të gjerë ku mund të mbani kremin mbrojtës nga dielli, shishen e ujit dhe sendet e tjera të nevojshme.
Edhe nëse preferoni pantallonat, nuk keni pse t'i shmangni gjatë verës. Modelet e gjera prej sateni janë një alternativë e shkëlqyer ndaj xhinseve, pasi janë të lehta, të freskëta dhe elegante. Të kombinuara me një bluzë prej liri krijojnë një pamje të thjeshtë, por shumë tërheqëse.
Edhe ngjyrat kanë rëndësi. Tonet e ndezura sjellin energji dhe gjallëri, ndërsa bezha, kremi dhe nuancat e tjera neutrale krijojnë një pamje më elegante. Një kapele e thurur, një varëse e hollë e përdorur si rrip ose sandale shumëngjyrëshe mjaftojnë për t'i dhënë jetë edhe kombinimit më të thjeshtë.
Kur temperaturat janë shumë të larta, fustani veror mbetet zgjedhja më praktike. I shkurtër ose i gjatë, njëngjyrësh ose me motive, ai ju ndihmon të dukeni të rregullta me shumë pak përpjekje.
Këtë sezon spikasin fustanet me fund të fryrë, fustanet prej sateni me rripa të hollë dhe fustani i bardhë – një klasik që nuk del kurrë nga moda. Të kombinuar me sandale lëkure dhe bizhuteri të thjeshta, krijojnë një pamje elegante pa teprime.
Një tjetër rikthim i këtij sezoni janë pantallonat kapri. Ato janë një zëvendësim i shkëlqyer për pantallonat e shkurtra, sidomos për ato që kërkojnë rehati, por nuk duan të heqin dorë nga eleganca. Të kombinuara me bluza të lehta ose motive me lule, ato janë zgjedhja ideale për ditët e nxehta të verës.
Në fund, edhe gjatë valëve të të nxehtit mund të dukeni me stil. Mjafton të zgjidhni veshje prej materialesh natyrale, me prerje të lehta dhe t'i plotësoni ato me aksesorët e duhur. Ndonjëherë, pikërisht thjeshtësia është çelësi i elegancës. /Telegrafi/