Jeni të ftuar në një dasmë verore? Me këto fustane nuk mund të gaboni
Sezoni i dasmave verore është në kulm dhe, krahas gëzimit për festën, lind edhe pyetja e zakonshme: çfarë të veshim?
Gjetja e një fustani që duket elegant, është mjaftueshëm solemn dhe njëkohësisht i rehatshëm për temperaturat e larta nuk është gjithmonë e lehtë. Megjithatë, disa modele mbeten zgjedhje të sigurta nga viti në vit.
Pavarësisht nëse dasma organizohet pranë detit, në një kopsht, në një ambient rural apo në një sallë elegante në qytet, këto prerje përshtaten lehtë dhe duken gjithmonë të rafinuara.
Fustani i mëndafshtë mbetet klasik i përjetshëm
Një nga zgjedhjet më të sigurta për dasmat verore është fustani i mëndafshtë me prerje të thjeshtë dhe rripa të hollë.
Modelet prej sateni ose mëndafshi duken elegante pa qenë të tepruara. Veçanërisht të bukura janë nuancat e verdhës së butë, kafes çokollatë, gjelbrës sherbelë, shampanjës ose të kuqes së errët.
Mjaftojnë bizhuteri të arta dhe sandale me rripa të hollë për ta kompletuar pamjen.
Motivet me lule janë gjithmonë zgjedhje verore
Lulet dhe vera shkojnë natyrshëm bashkë, por këtë sezon preferohen motive më delikate mbi materiale të lehta, si liri, viskoza ose byrynxhyku.
Një fustan midi ose i gjatë me motive të imëta lulesh është ideal për dasmat gjatë ditës, sidomos për ceremonitë në kopsht ose pranë bregdetit.
Zgjidhni prerje të thjeshta, në mënyrë që motivi të mbetet në qendër të vëmendjes.
Palosjet dhe drapërimet i japin elegancë siluetës
Fustanet me palosje të lehta dhe detaje të drapuara janë ndër zgjedhjet më elegante për raste solemne.
Ato ndjekin bukur vijën e trupit pa krijuar ndjesi ngushtësie. Modelet me shpinë të hapur, dekolte asimetrike ose të çarë të lartë sjellin pak glamour, pa e rënduar pamjen.
Prerja e thjeshtë duket më luksoze
Kur bëhet fjalë për fustanet e dasmave, shpesh vlen rregulli: më pak është më shumë.
Prerjet e pastra, materialet cilësore dhe detajet e zgjedhura me kujdes duken më elegante sesa modelet me shumë pala, aplikime apo zbukurime të theksuara.
Një fustan i thjeshtë mund të marrë krejt tjetër pamje me vathë të mëdhenj, një çantë të vogël dore ose sandale metalike.
Përshtateni fustanin me vendin e dasmës
Për një dasmë në plazh ose pranë detit, zgjidhni materiale të lehta e të valëzuara dhe sandale të sheshta.
Për dasmat në qytet ose ceremonitë e mbrëmjes, më të përshtatshme janë fustanet prej sateni, këpucët e mbyllura ose sandalet me takë më të lartë.
Zgjedhja më e mirë është ajo që ju bën të ndiheni elegante, por edhe rehat gjatë gjithë festës.
Më poshtë po veçojmë disa nga të preferuarat tona!
/Telegrafi/