Pse njollat e fondatinës janë kaq të vështira për t'u hequr dhe çfarë mund të bëni?
Njollat e pudrës janë ndër njollat më të vazhdueshme në rroba, dhe arsyeja për këtë qëndron në përbërjen kimike të grimit dhe mënyrën se si pëlhurat i thithin këta përbërës.
Pudrat, veçanërisht ato të lëngshme dhe ato me efekt "qëndrueshmërie të gjatë", janë të dizajnuara të jenë rezistente ndaj djersës, ujit dhe prekjes për të qëndruar në fytyrë gjatë gjithë ditës. Ato përmbajnë një kombinim të dendur pigmentesh, dyllësh, vajrash minerale dhe silikonesh.
Kur bien mbi pëlhurë, silikonet dhe vajrat veprojnë si një mburojë hidrofobike që spraps ujin, prandaj larja klasike nuk ndihmon aspak, por vetëm e fërkon pigmentin më thellë në fibra.
Fondatina e lëngshme vepron si një emulsion i trashë vaji dhe uji, plot me pigmente të imëta minerale. Sapo prek pëlhurën, fibrat (sidomos pambuku dhe materialet poroze) e thithin menjëherë atë si një sfungjer. Baza e silikonit ngjitet në sipërfaqen e fibrave, ndërsa pigmentet bllokohen në vetë endjen. Nga ana tjetër, pluhurat e lirshme ose të shtypura përmbajnë grimca jashtëzakonisht të imëta që fërkimi mekanik mund t'i shtypë edhe më thellë në strukturën e pëlhurës.
Për të hequr me sukses njollën, është shumë e rëndësishme të tretet vaji dhe baza e silikonit përpara se të lahet në lavatriçe:
- Aplikoni ujë micelar ose heqës makijazhi me bazë vaji direkt në vendin e thatë duke përdorur një sfungjer për të tretur dyllin dhe silikonet.
- Detergjenti për larjen e enëve e zbërthen shumë mirë yndyrën. Vendosni një ose dy pika direkt mbi njollë, fërkojeni butësisht me gishta dhe lëreni të veprojë për 10 minuta para se ta shpëlani me ujë të vakët.
- Shkuma e rrojës është gjithashtu shumë efektive për njollat e freskëta të fondatinës së lëngshme sepse përbërësit e saj e heqin shpejt pigmentin nga fibrat.
- Soda e bukës ose pudra për bebe, për njollat e freskëta me yndyrë, spërkatja me pluhur ndihmon në thithjen e vajit të tepërt përpara se të depërtojë më thellë në pëlhurë.
Rregulli më i rëndësishëm është të mos e fërkoni njollën në mënyrë agresive ndërsa është e thatë, pasi kjo vetëm sa do ta përhapë pigmentin dhe do ta fiksojë atë përgjithmonë në veshje.