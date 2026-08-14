Nuk është e bardha, as e zeza: Kombinimi i papritur i dy ngjyrave që do të dominojë fundin e verës
Ky kombinim sjell një frymë mesdhetare në veshjet tuaja për fundin e verës 2026. Një dyshe plot gjallëri, por në të njëjtën kohë elegante
Ngjyrat e ndezura po zëvendësojnë gradualisht paletën e përmbajtur dhe diskrete të “luksit të heshtur”.
Nga nuancat neon që bien menjëherë në sy deri te bluja e qetë, por efektive, aquamarine, pothuajse çdo ngjyrë e spektrit ka pasur momentin e saj këtë vit dhe ka gjetur vend në gardërobat tona. Për këtë arsye, vera është mbushur me kombinime të guximshme dhe interesante.
Qoftë kombinimi i rozës me kafen e thellë të vitit të kaluar, apo jeshilja në nuancën e shkumës së detit e kombinuar me blunë, këtë verë ngjyrat i kemi veshur me gjithë shkëlqimin e tyre. Por, teksa sezoni po i afrohet fundit, po e përmbyllim me stil të madh – me tirkiz dhe të kuqen.
E kuqja e ndezur tashmë ka pushtuar botën e modës, por edhe atë të bukurisë. Një nga tendencat më të pëlqyera aktualisht është edhe manikyri në nuancën e kuqe domateje. Për fundin e verës, ajo ka gjetur partnerin ideal.
Tirkiz, si një nuancë e butë e blusë, krijon një ekuilibër perfekt me këtë ngjyrë të fuqishme. Kjo dyshe tërheq vëmendjen, por nuk është tepër intensive; është lozonjare, por njëkohësisht elegante, transmeton Telegrafi.
Një dyshe me frymë mesdhetare
Ky kombinim përcjell një atmosferë të fortë mesdhetare, gjë që mund të jetë një nga arsyet pse është kaq tërheqës në një vit ku dominon estetika “Euro Summer”.
Ai të sjell ndër mend qiellin e kaltër mbi çatitë në ngjyrë terrakote dhe tasat me domate të pjekura e të ëmbla mbi një tavolinë pranë detit. Kontrasti mes toneve të ftohta dhe të ngrohta sjell ndër mend ditët e shkujdesura me diell dhe ta përmirëson humorin që në shikim të parë.
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Qoftë nëse zgjidhni një bluzë pa mëngë me një fund të gjatë të punuar me grep, apo pantallona të shkurtra kapri me pika të kombinuara me balerina, kjo dyshe po shfaqet gjithnjë e më shpesh në kombinimet e trendeve të modës.
Ndërsa dielli ende nuk po na ndahet, nëse po kërkoni një mënyrë të thjeshtë për t’u dhënë jetë veshjeve tuaja bazë të preferuara, ndoshta sapo e gjetët zgjidhjen.
Tirkiz dhe e kuqja janë zgjedhja perfekte për t’i shtuar gardërobës së verës ngjyrë, energji dhe një dozë të fortë të stilit mesdhetar.
/Telegrafi/