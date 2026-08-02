Si të dukeni elegante në plazh pa menduar shumë për veshjen? Kopjojeni këtë kombinim!
Një këmishë e lirshme, kostumi i banjës dhe një detaj i vogël mjaftojnë për një pamje që tërheq vëmendjen
Duke planifikuar çfarë të marrim me vete në pushime dhe si ta paketojmë valixhen sa më zgjuar, frymëzimin e kërkuam në Instagram, duke vizituar profilet e influencueseve tona të preferuara. Sigurisht, shumica këtë verë veshin shapka me taka, kostume prej liri dhe fustane të stilit babydoll, por zgjedhja e influencueses së njohur daneze Emili Sindlev na ka mahnitur edhe këtë herë.
Emili Sindlev njihet mirë nga të gjithë ata që ndjekin modën, por edhe nga adhuruesit e ngjyrave të guximshme dhe kombinimeve lozonjare. Stili i saj karakterizohet nga ngjyra të ndezura, kombinime të guximshme ngjyrash dhe ndërthurje të pazakonta të prerjeve, motiveve, teminave dhe puplave. Ndërsa gjatë vitit ajo eksperimenton pa hezitim me veshjet, duke kombinuar pjesë që rrallë do të funksiononin së bashku, këtë verë është orientuar drejt kombinimeve më të thjeshta. Megjithatë, edhe kjo thjeshtësi mbetet plot ngjyra dhe e menduar deri në detajin e fundit, pa u dukur e tepruar apo e komplikuar për një ditë të qetë në plazh, transmeton Telegrafi.
Sekreti fshihet te këmishët e zakonshme
Këmisha është një nga ato veshje që zgjedhim kur duam të dukemi elegante, ndërsa pjesa tjetër e kombinimit përcakton nëse pamja do të jetë më formale apo më e lirshme. Me pantallona klasike krijon një stil serioz, ndërsa me xhinse merr një pamje më të çlirët. Ashtu si verën e kaluar, influencuesja daneze ka vendosur ta veshë këmishën edhe në plazh, duke ruajtur stilin e saj karakteristik përmes ngjyrave të ndezura.
Këtë vit ajo ka zgjedhur një këmishë në nuancën e verdhë gjalpë, një nga ngjyrat më të preferuara të sezonit, si dhe një tjetër në ngjyrë jeshile. Këmishët me prerje të gjerë dhe supe të ulura i ka stiluar në mënyrë që të duken si një zgjedhje krejt spontane, thjesht të hedhura sipër kostumit të banjës. Pa shumë mendime, por me detaje të zgjedhura me kujdes që e bëjnë të gjithë kombinimin të duket shumë elegant.
Këmishën në ngjyrë e verdhë gjalpë e ka kombinuar me pjesën e poshtme blu të kostumit të banjës dhe pjesën e sipërme me motiv leopard, ndërsa të gjithë kombinimin e ka plotësuar me një shami në nuancë të ngjashme, të lidhur rreth kokës.
Në paraqitjen tjetër ka zgjedhur një këmishë edhe më të spikatur në ngjyrë jeshile, të kombinuar sërish me bikini me motive shtazore, por këtë herë me një bandanë ngjyrë vjollcë. Efektin e saj karakteristik të kombinimit të kontrasteve të ngjyrave e ka krijuar me vetëm disa pjesë, ndaj pamja nuk duket aspak e tepruar, por shumë elegante dhe me stil.
Pikërisht këto kombinime për plazh të influencueses së njohur na kujtojnë se gjatë verës nuk na duhet shumë për t'u dukur të kuruara. Në vend që të mendojmë pafund për veshjen, mjafton të kombinojmë një kostum banje me një këmishë me prerje të gjerë dhe t'i shtojmë një aksesor të veçantë që i jep personalitet gjithë pamjes. Natyrisht, gjithçka plotësohet me syzet e diellit, pa të cilat një ditë në plazh është pothuajse e paimagjinueshme.
/Telegrafi/