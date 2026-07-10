Si ta fshihni barkun pa veshje të gjera: 5 truke që e ndryshojnë menjëherë siluetën
Zgjidhja nuk është te numrat më të mëdhenj, por te mënyra si pëlhura, beli dhe linjat e drejtojnë shikimin
Gjatë verës, fshehja e barkut ndonjëherë duket si mision i pamundur. Pëlhurat bëhen gjithnjë e më të holla, shtresat e veshjeve janë shumë më të pakta, ndërsa rrobat e ngushta menjëherë nxjerrin në pah atë që do të donim ta fshihnim. Megjithatë, ka edhe lajme të mira: për ta ngushtuar vizualisht belin gjatë verës, nuk ju duhen fare veshje të zeza pa formë, as rroba dy apo tre numra më të mëdha.
Palosjet e lehta në bel
Gabimi më i shpeshtë që bëjnë shumë gra është përpjekja për ta fshehur barkun nën një siluetë krejtësisht të drejtë. Në praktikë, veshje të tilla vetëm e rëndojnë më shumë figurën dhe e bëjnë trupin të duket më masiv. Për këtë ka folur edhe i famshmi Christian Dior, kur shpjegonte se çfarë e prish saktësisht stilin femëror.
Shumë më mirë dhe më efektshëm funksionojnë palosjet e lehta, prerjet me mbështjellje dhe rrudhat e imëta në zonën e belit, sepse krijojnë lëvizjen e nevojshme të pëlhurës dhe nuk lejojnë që shikimi të ndalet në një zonë të caktuar.
Ky trik funksionon më së miri te fustanet midi nga viskoza, pambuku i butë ose liri i lehtë.
Theksi te supet dhe fytyra
Një tjetër trik ndër më efektivët është zhvendosja e vëmendjes në pjesën e sipërme të trupit. Për këtë janë ideale këmishët me jakë të hapur, dekolteja në formë V-je, vathët interesantë, syzet që bien në sy ose një frizurë e kuruar që e tërheq shikimin drejt fytyrës.
Kur shikimi ngrihet automatikisht lart, pjesa qendrore e figurës pushon së qeni në fokusin kryesor. Këtë lëvizje të zgjuar e përdorin shpesh gratë në Itali dhe Francë gjatë ditëve të nxehta.
Beli i lartë
Beli i lartë është efektiv vetëm kur veshja e mban në mënyrë të përsosur formën e saj. Një llastik shumë i hollë në brez vetëm krijon palosje të tjera, ndërsa një brez më i fortë dhe më i gjerë ndihmon që silueta të duket më e mbledhur dhe linja e barkut shumë më e rregullt.
Në këto raste, aleatët tuaj më të mirë do të jenë pantallonat e gjera prej liri, xhinset me prerje të drejtë dhe fundet me prerje A.
Linjat vertikale
Po ashtu, shumë njerëz gabimisht besojnë se veshjet shumë të gjera krijojnë automatikisht efektin e një trupi më të dobët, ndonëse në realitet ato më shpesh shtojnë vizualisht disa kilogramë.
Shumë më e mençur është që, në vend të copave pa formë, të përdorni linja vertikale, si një këmishë të hapur mbi një top, një jelek të gjatë, printe vertikale ose bizhuteri të gjata. Këto detaje e zgjasin bukur figurën dhe e bëjnë të duket shumë më e lehtë dhe më elegante.
Materialet e duhura janë çelësi i suksesit
Kur temperaturat janë të larta, natyrshëm kërkojmë pëlhura sa më të holla, por, fatkeqësisht, pikërisht ato shpesh nxjerrin në pah pa mëshirë çdo gram shtesë në zonën e barkut. Shumë më mirë dhe më bukur duken liri me trashësi mesatare, pambuku cilësor, viskoza më e fortë dhe materialet me strukturë të lehtë.
Këto veshje nuk ngjiten plotësisht pas trupit, por i lejojnë gardërobës ta mbajë siluetën e dëshiruar. /Telegrafi/