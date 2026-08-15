Bluzat me fjongo janë rikthyer fuqishëm: Trendi femëror që po dominon sezonin
Nga xhinset te kostumet elegante, ky model i viteve ’70 po vishet sot krejt ndryshe
Pas disa sezonesh kur qëndruan disi në prapavijë, tani po dalin sërish në plan të parë, këtë herë me një frymë më moderne dhe më të përshtatshme me mënyrën e sotme të veshjes.
Ky model ka një histori të gjatë në modë, por lidhet veçanërisht me estetikën e viteve ’70, kur bluzat e lehta prej mëndafshi dhe byrynxhyku përfaqësonin një feminitet elegant dhe plot vetëbesim. Versionet e sotme, megjithatë, largohen nga pamja krejtësisht retro dhe sjellin një interpretim më të lirshëm e bashkëkohor, që përshtatet lehtë edhe me veshjet e përditshme.
Në rikthimin e tyre kanë ndikuar edhe shtëpitë e mëdha të modës. Saint Laurent, në koleksionet vjeshtë/dimër 2023 dhe pranverë/verë 2024, prezantoi modele transparente e të lehta me fjongo, të kombinuara me veshje të prera dhe silueta minimaliste. Ndërsa Chloé, në koleksionin vjeshtë/dimër 2024, e theksoi më tej estetikën romantike boho, ku bluzat e këtij lloji u shndërruan në një prej elementeve kryesore, transmeton Telegrafi.
Pikërisht ndërthurja e stileve të ndryshme e shpjegon edhe popullaritetin e tyre sot. Bluza me fjongo nuk është më e rezervuar vetëm për raste elegante ose për veshjen e zyrës – tani mund të vishet edhe në kombinime shumë më të çliruara.
Një nga mënyrat më të thjeshta për ta bërë të duket moderne është ta kombinoni me veshje që krijojnë kontrast. Një bluzë romantike prej mëndafshi ose byrynxhyku shkon shumë mirë me xhinse me prerje të drejtë, pantallona të gjera ose një xhaketë. Rezultati është femëror dhe bashkëkohor, pa e bërë pamjen tepër formale.
Për ato që preferojnë një stil më elegant, zgjedhje e sigurt janë modelet në nuanca neutrale, si e bardha, bezha ose e zeza. Ato mund ta zëvendësojnë lehtësisht këmishën klasike, por i japin veshjes më shumë karakter dhe finesë.
Një detaj i rëndësishëm është edhe mënyra se si lidhet fjongoja. Dikur ajo duhej të ishte e rregullt dhe e lidhur me përpikëri, ndërsa sot tendenca është shumë më e lirshme. Fjongoja mund të lihet pak e zgjidhur, të bjerë lirshëm përpara ose të ketë një formë natyrale e të papërsosur. Pikërisht kjo pakujdesi e qëllimshme e bën pamjen më moderne.
Edhe materiali ka rëndësi të madhe. Mëndafshi, byrynxhyku dhe viskoza krijojnë një pamje të lehtë dhe elegante, sidomos në kombinimet e mbrëmjes. Modelet prej pambuku janë më të thjeshta dhe përshtaten më mirë me veshjet e përditshme.
Pavarësisht nëse zgjidhni një model romantik me pala, detaje transparente dhe më shumë volum, apo një bluzë më të thjeshtë me linja të pastra, fjongoja është ai detaj që mund ta ndryshojë menjëherë të gjithë pamjen.
Prandaj nuk është rastësi që bluzat me fjongo janë rikthyer si në pasarelat e modës, ashtu edhe në stilin e përditshëm. Janë mjaftueshëm të veçanta për ta bërë më interesante edhe veshjen më të thjeshtë, por njëkohësisht aq të gjithanshme sa të përshtaten me stile të ndryshme – duke u kthyer në një nga pjesët më të dëshiruara femërore të sezonit.
/Telegrafi/