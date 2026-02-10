Në tremujorin e katërt të vitit 2025, një banesë në Shkup është shitur për 246.171 euro
Në Regjistrin e Çmimeve dhe Qirave, në periudhën tetor-dhjetor 2025, në të gjithë vendin janë regjistruar 1,004 apartamente të ndërtuara, pra apartamente nga një investitor, që është 159 apartamente më shumë se në tremujorin e tretë të vitit 2025.
Gjithashtu, deri më tani në Agjencinë e Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme janë regjistruar 27,522 fletë regjistrimi para-ndërtimi, që tregon se këto objekte janë në fazën e ndërtimit dhe së shpejti do të jenë në tregun e pasurive të paluajtshme.
"Në tremujorin e katërt të vitit 2025, çmimi më i lartë i arritur i një apartamenti për metër katror ishte 182.404 denarë, pra 246.171 euro për një sipërfaqe totale prej 83 metrash katrorë të vendosur në territorin e komunës administrative Qendër", tregon Raporti i fundit nga Regjistri i Çmimeve dhe Qirave, i publikuar nga Agjencia e Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme, përcjell "Faktor".
Shifrat e Agjencisë tregojnë se interesi më i madh për blerjen e apartamenteve vazhdon të jetë në komunën Qendër, ku çmimi mesatar i apartamenteve është gjithashtu më i larti. Menjëherë pas Qendrës vjen Karposhi, pastaj komuna e Aerodromit, Kisella Vodës, Ohrit.
Numri më i madh i apartamenteve të shitura të regjistruara në Regjistrin e Çmimeve dhe Qirasë është në komunën e Aerodromit, përkatësisht në këtë tremujor u shitën 304 apartamente, ndërsa numri më i madh i shtëpive të shitura është në territorin e komunës së Manastirit, përkatësisht në këtë tremujor u shitën 91 shtëpi.
Sa i përket shitjes së lokaleve afariste, shitjet më të shumta u regjistruan në territorin e komunës Qendër, ku u shitën 31 lokale afariste.
Siç është raportuar më parë nga Banka Popullore, në tremujorin e katërt të vitit të kaluar, çmimet e pasurive të paluajtshme u rritën me 25 përqind në bazë vjetore. Në tremujorin e mëparshëm, të tretë të vitit të kaluar, çmimet e pasurive të paluajtshme shënuan një rritje vjetore prej 25.1 përqind në tremujorin e tretë, pas një rritjeje prej 19.5 përqind në tremujorin e parë dhe 19.9 përqind në tremujorin e dytë.
Të dhënat e fundit nga Enti Shtetëror i Statistikave janë për nëntorin e vitit të kaluar, kur u lëshuan 304 leje ndërtimi, 16.9 përqind më shumë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Ato parashikojnë ndërtimin e 761 apartamenteve, nga të cilat 427 në Rajonin e Shkupit, 113 në Lindje, 82 në Jugperëndim, 79 në Rajonin e Pellagonisë, 38 në Rajonin e Pollogut, 15 në Rajonin e Vardarit, 4 në Juglindje dhe 3 në Rajonin Verilindor./Telegrafi/