Në Supreme, Kurtishi-Gaka kërkon anulimin e disa dispozitave të Rregullores së KPK-së për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë, Këshilli e quan të pabazuar padinë
Në Gjykatën Supreme të mërkurën u mbajt seanca në rastin ku prokurorja Merita Kurtishi-Gaka ka paditur Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK) duke kërkuar anulimin e disa dispozitave të Rregullores për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të Këshillit.
Sipas paditë së dorëzuar në Gjykatën Supreme, Departamenti për Çështje Administrative, përmes padisë kërkohet anulimi i nenit 5, paragrafi 1 dhe 2, si dhe neni 10, paragrafi 11 dhe 12 të Rregullores së KPK-së NR/05/2025 të datës 3 shtator 2025 për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Në fjalën hyrëse, përfaqësuesi i paditëses Kurtishi-Gaka, avokati Driton Muharremi tha se dispozitat për të cilat kërkon të shfuqizohen, janë në kundërshtim me Kushtetutën.
“Në emër të paditëses, paraqesim në mënyrë të përmbledhur objektin e padisë që kërkohet anulimi i dispozitave ligjore. Të njëjtat janë miratuar dhe zbatuar në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës”, ka thënë avokati Muharremi.
Në vazhdim, avokati Muharremi theksoi se Rregullorja në fjalë është në kundërshtim edhe me disa parime.
“Shkelja e parimit të legalitetit, akteve juridike. Mospërputhja e ligjeve. Shkelja e Kushtetutës, barazia dhe pjesëmarrja. Kundërshtimet e standardeve të diskriminimit dhe standardet e administratës publike”,theksoi avokati Muharremi.
Ndërsa, përfaqësuesi i ttë paditurës- Këshillit Prokurorial të Kosovës, Sami Istrefi, në fjalën hyrëse theksoi se mbetet pranë përgjigjes në padi dhe vazhdoi duke kundërshtuar edhe propozimin për masën e përkohshme të sigurisë.
“Mbesim në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe e kundërshtojmë padinë si të pabazuar. Si dhe kundërshtojmë propozimin për masën e përkohshme të sigurisë. Fillimisht, sa i përket propozimit për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, paditësja i është referuar nenit 99, paragrafit një dhe dy të Ligjit të Konfliktit Administrativ, për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë. Por, që në fakt ajo lëshohet vetëm për kërkesë për masën e sigurisë sipas paragrafit 1, e që ka të bëjë me masën e sigurisë, në rastet e padisë për anulimin e një akti administrativ, paditësja nuk arrin të argumentojë asnjë bazë sipas paragrafit dy dhe as nuk lëshohet në arsyetimin se përse kërkon masën e sigurisë”, theksoi Istrefi.
Sipas tij, për caktimin e masës së sigurisë, duhet të plotësohen dy kushte kumulative, të cilat paditësja, sipas tij, ka dështuar t’i argumentojë.
“Sipas nenit 100, paragrafi një i LKA-së, që të caktohet masa e sigurisë, në rastin e padisë për anulimin e një akti nënligjor, duhet të plotësohen dy kushte kumulaiive dhe atë 1. Marrja e masës së sigurisë është e domosdoshme për të shmangur një dëm të rëndë të pakthyeshëm të interesave të propozuesit të masës dhe 2. Marrja e masës së sigurisë nuk cenon rëndë interesin juridik dhe publik. Paditësja ka dështuar të argumentojë, të dyja këto kushte komulative të masës së sigursisë”, përfundoi Istrefi.
Ndërsa përfaqësuesi i palës me interes- Elza Bajrami-Kastrati, avokati Kujtim Kërveshi e dorëzoi deklaratën e tij me shkrim, ndërsa gjatë deklarimit tha se ky proces po zvarritet me qëllim.
“Në katër-pesë muajt e fundit jemi dëshmitarë të një procesi me qëllim i zvarritur, këto veprime qëllimkëqia dëshmohen në datën e dorëzimit të kësaj padie”, është shprehur Kërveshi.
Kërveshi tha se paditësja e ka humbur garën për anëtare të KPK-së.
“Paditësja ka humbur garën për anëtarët e KPK-së, më 1 nëntor 2025, pas katër muajsh të sagave të cilat i kemi parë në publik, e të diskutimeve dhe të veprimeve, të cilat para observuesit të pavarur, e sjellin në minimum besimin në organet e drejtësisë siç është KPK-ja. Para një muaji patëm një padi tjetër të paraqitur para jush, parashtrimi i kësaj padie. Por, edhe parashtrimi i padive duhet ta ketë në themel etikën profesionale”, vazhdoi Kerveshi.
Lidhur me diskriminimin, Kërveshi theksoi se procedura është në rregull për të dyja palët.
“Çështja e parë ishte diskriminimi. Si në këtë padi, si në padinë që e kemi dëgjuar para një muaji, cila është kategoria e diskriminuar? Në garë kanë marrë pjesë dy kandidate. Meqenëse gjinia është e njëjtë, cila është baza e diskriminimit? Çështja e dytë, u ngrit barazia e votës, për shkak të kufizimit të votimit në nivel. Si mund të përkthehet kjo juridikisht? Paditësja pasi ka humbur garën pasi ka marrë pjesë pa kundërshtim, në këtë rregullore, mbi këto rregulla të vendosura, pas katër muajsh parashtron padi për procesin që ka humbur garën. Cili është parimi bazë i shkelur në pjesëmarrje? E njëjta procedurë e njëjta rregull, për të dyja palët”, ka përfunduar Kerveshi.
Kryetari i kolegjit, Faton Ademi, pas fjalës hyrëse vazhdoi me procedurën e administrimit të provave. Më pas, u dha fjala përfundimtare nga palët në proceduë.
Avokati Muharremi në fjalën përfundimtare tha se nuk ka asgjë qëllimkeqe siç tha paraprakisht avokati i palës tjetër.
“Sa i përket fjalës hyrëse të përfaqësuesit të KPK-së, kishte të bënte me masën ndërsa pjesa tjetër kishte të bënte me hartimin e rregullores dhe ligjit, por nuk pat asnjë pretendim që do ta kundër-argumentonte krejt atë që e thash unë. Ndërsa sa i përket përfaqësuesit tjetër, më vjen keq që e çoi narrativën si të ishte personale dhe nuk ka asgjë këtu personale apo qëllimkëqija”, ka thënë Muharremi. /BetimipërDrejtësi/