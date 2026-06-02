“Në qytetin e vreshtave korrëm besim dhe shpresë”, Bardhyl Hasanpapaj falënderon Rahovecin për pritjen
Kandidati për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Bardhyl Hasanpapaj, ka falënderuar qytetarët e Rahovecit për pjesëmarrjen dhe mbështetjen në tubimin e mbajtur të hënën në mbrëmje.
Hasanpapaj përmes një postimi në “Facebook”, ka vlerësuar atmosferën dhe entuziazmin e qytetarëve, duke thënë se tubimi në Rahovec ishte një dëshmi e besimit dhe shpresës për ndryshim.
“Në qytetin e vreshtave, sot korrëm besim, shpresë dhe entuziazëm. Rahovec, faleminderit për pritjen madhështore!”, ka deklaruar Hasanpapaj.
Tubimi në Rahovec ishte një nga ndalesat e radhës të Hasanpapajt në kuadër të aktiviteteve elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit.
Bardhyl Hasanpapaj, kandidon për deputet me numrin 34 nga radhët e LDK-së në zgjedhjet e 7 qershorit.