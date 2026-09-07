Dhjetëra, e sipas pamjeve edhe qindra motoristë, janë mbledhur për t’i dhënë lamtumirën e fundit të riut Laurent Krasniqi, i cili humbi jetën në një aksident tragjik.

Në një atmosferë të rënduar nga dhimbja, motoristët kanë marrë pjesë për t’i shprehur ngushëllime familjes dhe për të nderuar kujtimin e Laurentit.

Prania e tyre e madhe tregon respektin dhe miqësinë që ai kishte krijuar me shumë njerëz.

Familjarë, miq dhe të afërm po e përcjellin Laurent Krasniqin në banesën e fundit.

Sipas Policisë së Kosovës, në aksident u përfshinë një veturë dhe motoçikleta me të cilën po udhëtonte Krasniqi.

Ai pësoi lëndime të rënda dhe, pavarësisht dërgimit në Emergjencën e QKUK-së, nuk arriti t’u mbijetojë plagëve. /Telegrafi/


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